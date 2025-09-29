Fermi, société de placement immobilier pour centres de données, relève la taille de son introduction en bourse aux États-Unis

Le fonds d'investissement Fermi, spécialisé dans les centres de données, a revu à la hausse lundi son offre publique initiale aux États-Unis, visant à vendre 32,5 millions d'actions, par rapport à son objectif précédent de 25 millions.