Fermentalg veut doubler son chiffre d'affaires en 2024

(AOF) - Fermentalg annonce un chiffre d’affaires de 4,058 millions d’euros en 2023. Le spécialiste français des microalgues se fixe un objectif de chiffre d’affaires de 10 millions d'euros en 2024 et de plus de 25 millions d'euros à l’horizon 2026. « La somme des commandes et contrats annuels, de moins de 1 million début 2023, est aujourd’hui supérieure à 9 millions, soit une multiplication par plus de 10 en 12 mois », souligne la société.

Un "très bon" début d'année devrait permettre à Fermentalg d'afficher un chiffre d'affaires en forte croissance dès le 1er trimestre 2024. La société dispose de leviers pour maintenir et amplifier cette dynamique tout au long de l'année : elle a engagé des discussions avec plusieurs nouveaux prospects, représentant chacun plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires annuel potentiel.

Les enjeux du recyclage de l'eau

Selon un rapport du Forum économique mondial, la demande en eau va bondir de 55 % à l'horizon 2050. Or l'eau n'est recyclée qu'à 11% sur le plan mondial, avec de fortes disparités selon les pays : si ce taux atteint 89 % en Israël, il tombe à 15 % en Espagne. Il est même inférieur à 1 % en France ! La dirigeante de Veolia estime pourtant que le taux de 10 % visé à l'horizon 2030, dans le cadre du nouveau plan Eau annoncé par les autorités, est atteignable sous certaines conditions. Au premier rang se trouve la simplification administrative. Veolia s'engage à tripler sa production d'eau recyclée d'ici à 2030 pour la porter à 3 milliards de m3. Dans ce domaine, le leader mondial des services à l'environnement a renforcé son savoir-faire lors de son OPA sur l'ex-groupe Suez.