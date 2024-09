FERMENTALG : Un 1er semestre 2024 marqué par le succès de la relance commerciale et le renforcement des alliances stratégiques

Libourne – 17 septembre 2024 – Fermentalg (Euronext Growth / ALGAE), expert français des microalgues, présente ses résultats du 1 er semestre de l'exercice 2024 après arrêté des comptes par le Conseil d'administration réuni ce jour [1] . Ces résultats confirment la pertinence du nouveau plan stratégique et ses deux piliers : relance commerciale avec l'ouverture de nouveaux marchés et renforcement des partenariats stratégiques.

Multiplication par 2,7 des ventes de DHA Origins® et perspectives confirmées

Sous l'impulsion du nouveau Directeur Général et dans le cadre de la feuille de route présentée en décembre 2023, Fermentalg a enregistré au cours du 1 er semestre 2024 une très solide dynamique commerciale.

À fin juin, la Société a généré un chiffre d'affaires de 6,3 M€, multiplié par 2,7 par rapport au 1 er semestre 2023. Il s'agit du meilleur semestre commercial enregistré par la Société depuis le lancement de la gamme DHA Origins®, l'huile algale riche en oméga-3, en 2018.

Cette performance est le fruit d'une équipe marketing et commerciale renforcée et d'une stratégie repensée, basée sur l'ouverture à de nouveaux marchés. Au cours du 1 er semestre, Fermentalg a ainsi enregistré des premières commandes sur les segments prometteurs des compléments alimentaires premium ou du petfood . Cette stratégie offensive va se poursuivre dans les prochains mois avec un élargissement dans de nouveaux segments de l'alimentation humaine et animale.

Grâce à ces nouveaux débouchés, Fermentalg confirme son objectif de chiffre d'affaires annuel d'au moins 12 M€, 3 fois supérieur à 2023 (4 M€), même si le contexte de marché s'est durci au cours des derniers mois, sous l'effet d'une baisse des prix de l'huile de poisson qui restent cependant au-dessus de leurs prix historiques.

Montée en puissance du partenariat stratégique avec le groupe Huvepharma

Afin d'assurer son accélération commerciale, Fermentalg a noué, fin 2023, une alliance stratégique avec le groupe Huvepharma, leader européen de la fermentation de précision à grande échelle dans les secteurs de la santé animale et humaine. Cette alliance est montée en puissance au cours du 1 er semestre 2024, avec notamment :

Le transfert industriel réussi de la production de DHA Origins® dans les usines bulgares d'Huvepharma : les premières productions en volume ont démarré avec succès, les rendements s'améliorent progressivement et les conditions cibles de performance industrielle sont désormais atteintes ;

La mise en production d'Everzure TM , le seul colorant bleu naturel stable à l'acide développé par Fermentalg (cf. ci-dessous) ;

, le seul colorant bleu naturel stable à l'acide développé par Fermentalg (cf. ci-dessous) ; La participation d'Huvepharma à l'augmentation de capital réalisée avec succès par Fermentalg en juin 2024 et faisant du partenaire le 1 er actionnaire de la Société avec un peu plus de 20% du capital et des droits de vote. Dans ce cadre, l'Assemblée générale des actionnaires réunie ce jour a nommé M. Anguel Jeliazkov Ivanov, Vice-Président du Groupe Huvepharma au Conseil d'administration de la Société [2] .

Poursuite des développements avec Givaudan autour d'Everzure TM

Fidèle à sa stratégie d'alliances avec des partenaires offrant un levier de performance industrielle et commerciale, Fermentalg a poursuivi, au cours du 1 er semestre, son partenariat avec Givaudan, un leader mondial dans le domaine des colorants alimentaires, autour d'Everzure TM avec les avancées suivantes :

Sur le plan du développement technologique et industriel, les travaux réalisés par Fermentalg à l'échelle pilote sont finalisés et le transfert de la production à l'échelle industrielle chez Huvepharma, en cours, doit s'achever au second semestre ;

Sur le plan commercial, les tests d'échantillonnage ont été réalisés par Givaudan avec des partenaires potentiels et ont confirmé les marques d'intérêt initial. Les discussions se poursuivent désormais pour aboutir à des premières commandes ;

Sur le plan réglementaire, les dossiers d'homologation restent en cours d'instruction en vue des premières autorisations Europe et aux Etats-Unis où l'autorisation par la FDA, au regard des dossiers d'une ancienneté comparable, pourrait être obtenue entre la fin de l'année 2024 et début 2025.

Une légère amélioration du résultat opérationnel dans un contexte de montée en puissance commerciale et industrielle

(en K€) S1 2023 S1 2024 Chiffre d'affaires 2 340 6 319 Résultat opérationnel avant paiement en actions et éléments non courants -4 742 -4 360 Résultat opérationnel après paiement en actions et éléments non courants -4 594 -4 351 Coût de l'endettement financier net -103 -122 Autres produits et charges financiers -686 -774 Quote-part dans le résultat net des entreprises associées -289 -415 Résultat net -5 673 -5 662

Dans ce contexte de montée en puissance commerciale et d'optimisation de l'outil industriel, Fermentalg présente un résultat net semestriel globalement stable par rapport à 2023.

Dans le détail, le résultat opérationnel, avant paiement en actions et éléments non courants, ressort à -4,4 M€ contre -4,7 M€ au 1 er semestre 2023. La multiplication par 2,7 du chiffre d'affaires a eu un effet bénéfique partiellement compensé par :

Une marge sur coûts directs temporairement impactée par les coûts liés au transfert et à l'optimisation du processus industriel, la politique tarifaire appliquée en phase de conquête commerciale sur les nouveaux segments et le déstockage de la production réalisée en 2023 à des coûts élevés chez l'ancien sous-traitant (cf. ci-dessous) ;

Une hausse de +10% des charges opérationnelles, reflet du renforcement des équipes commerciales et des actions marketing ;

Une charge de frais de recherche et développement en croissance de 5%, liée à une moindre activation de ces frais (0,4 M€ vs 1,3 M€), les dépenses totales de R&D enregistrant une baisse de 0,9 M€.

Le résultat net est stable, à -5,6 M€, après prise en compte de la charge comptable (sans effet sur la trésorerie) du calcul de la juste valeur des obligations convertibles émises en 2023 (-0,8 M€) et de la quote-part de résultat de la filiale CarbonWorks (-0,4 M€ contre -0,3 M€ au 1 er semestre 2023).

Une trésorerie en hausse de 10 M€

(en K€) 31/12/2023 30/06/2024 Capitaux propres 30 846 39 050 Dettes financières non courantes 13 973 8 673 Dettes financières courantes 1 381 5 323 Trésorerie et équivalents de trésorerie 11 162 21 265

Au 30 juin 2024, Fermentalg affiche une trésorerie brute de 21,3 M€, en progression de 10,1 M€ en 6 mois, pour des fonds propres de 39,1 M€.

Cette augmentation significative de la trésorerie a été rendue possible par le succès de l'augmentation de capital pour un montant net de 11,8 M€ réalisée en juin 2024, qui a notamment vu Huvepharma rentrer au capital et Bpifrance confirmer son soutien financier de la Société, ainsi qu'aux efforts de déstockage (4,9 M€) en début d'exercice. Ces flux ont notamment permis de compenser les dépenses courantes de l'entreprise (capacité d'autofinancement de -3,3 M€) et les investissements en recherche et développement (-0,4 M€).

La dette financière brute, d'un montant de 14,0 M€ à fin juin 2024, a diminué de 1,5 M€ au cours du semestre. Elle est composée majoritairement d'avances remboursables (5,8 M€), de l‘obligation convertible détenue par le groupe Givaudan (3,7 M€) et du solde des obligations émises en mars 2023 (3,2 M€) dont plus de 60% ont d'ores et déjà été converties.

À ce jour, la Société estime disposer d'un horizon de liquidité au-delà des 12 prochains mois.

Prochaine publication : chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2024,

le 3 octobre 2024 (après la clôture des marchés)

À propos de Fermentalg

Expert dans la recherche et l'exploitation bioindustrielle des microalgues, Fermentalg a pour objectif de proposer des solutions durables et des produits innovants qui contribuent au développement de produits sains, naturels et performants. Notre métier : le développement, la production et la commercialisation de solutions durables et d'ingrédients actifs issus des microalgues, destinés à la nutrition, à la santé et à l'environnement. Lipides nutritionnels, protéines alternatives, colorants alimentaires naturels et solutions environnementales innovantes constituent l'offre actuelle et future de notre société. L'action Fermentalg est cotée sur Euronext Growth Paris (FR0011271600 - ALGAE) et est éligible au PEA-PME. Elle a reçu la note Exemplaire (90/100) par EthiFinance ESG Ratings, agence de notation spécialisée dans la performance ESG des PME cotées sur les marchés européens, en faveur de l'Investissement Socialement Responsable (ISR).

Pour plus d'informations : www.fermentalg.com

Annexes

ETAT DU RESULTAT GLOBAL

(en milliers d'euros) 30/06/2024 31/12/2023 30/06/2023 Chiffre d'affaires 6 319 4 058 2 340 Autres produits liés à l'activité 813 1 063 538 Coût des produits vendus -5 247 -3 522 -1 860 Frais de recherche et développement -2 099 -4 414 -1 998 Charges opérationnelles hors R&D -4 145 -8 091 -3 762 Autres produits et charges opérationnels courants 0 0 0 Résultat opérationnel avant paiement en actions et éléments non courants -4 360 -10 907 -4 742 Charges de personnel liées aux paiements en actions -40 -167 -76 Autres produits et charges opérationnels non courants 49 -734 225 Résultat opérationnel après paiement en actions et éléments non courants -4 351 -11 808 -4 594 Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 86 294 113 Coût de l'endettement financier brut -208 -482 -216 Coût de l'endettement financier net -122 -188 -103 Autres produits et charges financiers -774 -1 277 -686 Charge nette d'impôt 0 0 0 Quote-part dans le résultat net des entreprises associées -415 -875 -289 Résultat net -5 662 -14 148 -5 673 Part minoritaires 0 0 0 RESULTAT NET PART DU GROUPE -5 662 -14 148 -5 673 Autres éléments du résultat global (écarts actuariels liés aux engagements de retraite, non recyclables en résultat) 0 52 0 RESULTAT NET GLOBAL -5 662 -14 096 -5 673 Part minoritaires 0 0 0 RESULTAT NET GLOBAL PART DU GROUPE -5 662 -14 096 -5 673 Résultat net par action (en €) -0,10 -0,32 -0,13 Résultat net dilué par action (en €) -0,10 -0,32 -0,13

BILAN

(en milliers d'euros) 30/06/2024 31/12/2023 30/06/2023 ACTIFS Actifs incorporels 14 995 14 989 14 660 Actifs corporels 10 195 10 815 11 998 Participation dans les entreprises associées 2 702 3 117 3 702 Actifs financiers et autres actifs non courants 48 54 283 Impôts différés actifs 0 0 0 TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS 27 940 28 975 30 644 Stocks 1 934 6 806 8 358 Créances clients et autres actifs liés aux contrats clients 2 040 1 078 1 292 Autres créances 3 245 2 223 3 127 Créances d'impôt sur les sociétés 0 0 0 Trésorerie et équivalents de trésorerie 21 265 11 162 15 399 TOTAL DES ACTIFS COURANTS 28 484 21 269 28 176 TOTAL ACTIFS 56 425 50 244 58 820 PASSIFS Capital 3 515 2 052 1 714 Primes 38 360 37 810 36 203 Réserves et RAN 2 838 5 080 4 673 Résultat net global -5 662 -14 096 -5 672 Capitaux propres part du groupe 39 050 30 846 36 918 Intérêts minoritaires 0 0 0 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 39 050 30 846 36 918 Dettes financières non courantes 8 673 13 973 15 858 Engagements de fin de carrière 321 282 298 Autres passifs non courants 623 681 479 TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS 0 0 0 Dettes financières courantes 5 323 1 381 1 430 Provisions pour risques courants 0 176 10 Dettes fournisseurs 891 1 436 2 204 Dettes d'impôts sur les sociétés 0 0 0 Autres passifs courants 1 544 1 469 1 623 TOTAL DES PASSIFS COURANTS 7 758 4 462 5 267 TOTAL PASSIFS 56 425 50 244 58 820

FLUX DE TRESORERIE

(en milliers d'euros) 30/06/2024 31/12/2023 30/06/2023 Résultat net global -5 662 -14 148 -5 673 Amortissements et provisions (hors actif circulant) 1 183 3 155 1 139 Charges calculées sur paiements en actions 40 167 88 Quote-part sociétés mises en équivalence 415 875 289 Plus ou moins-values de cessions -48 2 0 Quote-part subventions en résultats -58 -237 -58 Variation de juste valeur des OCA 640 1 049 388 Capacité d'autofinancement -3 490 -9 138 -3 826 Coût de l'endettement financier brut 208 482 216 Charges d'impôts 0 0 0 Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement

financier et avant impôt -3 282 -8 655 -3 610 Variation de stocks 4 872 -395 -1 947 Variation du poste clients (créances clients, autres actifs et passifs liés aux contrats clients) -962 266 52 Variation du poste fournisseurs et comptes rattachés -585 -93 678 Variation des autres actifs et passifs courants (a) -1 033 215 -850 Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité 2 292 -7 -2 067 FLUX NETS DE TRESORERIE GENERES PAR L'ACTIVITE -990 -8 662 -5 677 Production d'immobilisations (R&D immobilisée) -427 -1 952 -1 302 Quote-part des subventions et CIR liée aux projets de développements activés 132 461 615 Acquisitions d'autres actifs corporels et incorporels -383 -472 -298 Participations ou acquisition d'entreprises associées (MEQ) 0 0 0 Variation des dettes sur immobilisations 109 -63 -65 Variation des autres actifs et passifs non courants 6 247 17 Cessions d'actifs corporels et incorporels 18 15 0 Cessions d'actifs financiers 0 0 0 FLUX NETS DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENTS -545 -1 765 -1 032 Augmentation de capital liée à la société mère 11 802 73 -12 Acquisitions et cessions d'actions propres -6 -22 -3 Nouveaux emprunts et autres dettes financières 168 6 412 6 412 Remboursement d'emprunts et autres dettes financières -315 -750 -175 Variation de comptes courants 0 0 0 Intérêts versés sur emprunts et dettes financières -10 -26 -14 FLUX NETS DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT 11 638 5 686 6 208 Variation de trésorerie 10 103 -4 741 -502 Trésorerie d'ouverture 11 162 15 902 15 902 Trésorerie de clôture 21 265 11 162 15 400 (a): dont variation du Crédit d'impôt recherche (CIR): -684 365 0

[1] Les procédures de revue limitée des commissaires aux comptes sur ces comptes ont été effectuées. Le rapport financier semestriel sera publié au plus tard le 30 septembre 2024.

[2] Cf. communiqué de presse du 31 juillet « Assemblée Générale du 17 septembre 2024 »