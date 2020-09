FERMENTALG : Résultats semestriels 2020

Hausse du chiffre d'affaires et amélioration du résultat net semestriel ;

Libourne - 15 septembre 2020 - Fermentalg (Euronext - FALG), acteur majeur français des micro algues, présente ses résultats semestriels 2020 et les perspectives pour la fin de l'année. Le Conseil d'administration de Fermentalg, réuni sous la présidence de Philippe Lavielle, a arrêté ses comptes semestriels IFRS le jeudi 10 septembre 2020. Les procédures de revue limitée des commissaires aux comptes sur ces comptes ont été effectuées. Les procédures de revue limitée des commissaires aux comptes sur ces comptes ont été effectuées. Le rapport d'audit est en cours d'élaboration et le rapport financier semestriel sera publié au plus tard le 30 septembre 2020.

À cette occasion, Philippe Lavielle, PDG de Fermentalg, déclare : « Nos comptes semestriels témoignent de notre capacité à gérer sereinement la crise sanitaire dans laquelle nous avons été plongés. Nous avons maîtrisé nos coûts tout en concrétisant des avancées stratégiques notables, que ce soit la signature de notre partenariat avec DDW dans les colorants naturels ou la levée de fonds concomitante. L'heure est désormais à l'exécution de la collaboration avec DDW et à la reprise de l'activité commerciale, même si cette dernière est fortement dépendante de l'évolution de la situation sanitaire et économique mondiale. »

Les ventes de DHA ORIGINS®, l'huile algale riche en Oméga 3 développée par Fermentalg, ont généré 0,8 M€ de chiffre d'affaires au 1er semestre 2020, soit plus du double par rapport à la même période de 2019, malgré le ralentissement marqué à partir de mars en raison de la crise sanitaire.

Cette croissance des revenus a permis de compenser la hausse des frais de production et de déploiement industriel alors que les dépenses nettes de R&D et les charges commerciales et administratives sont en baisse, du fait notamment des mesures d'économies mises en œuvre durant la période de confinement. Le résultat opérationnel est ainsi en légère amélioration sur un an, à -4,3 M€. Après prise en compte de la valeur actualisée des plans d'actions gratuites, le résultat net s'inscrit en amélioration de 0,9 M€ et s'établit à -4,4 M€.

(en K€) S1 2019 S1 2020 Chiffre d'affaires 340 807 Résultat opérationnel avant paiement en actions et éléments non courants -4 337 -4 286 Résultat net -5 350 -4 441

Renforcement de la trésorerie

Dans ce contexte, la société a stabilisé sa consommation de trésorerie par l'activité et les investissements à 5,5 M€[1] sur le 1er semestre 2020. Cette consommation intègre une augmentation du BFR de 1,9 M€[2], notamment pour la constitution de stocks de DHA ORIGINS® qui permettront de répondre rapidement à la reprise attendue de la demande commerciale.

En parallèle, à l'occasion de la conclusion de l'accord signé avec DDW Inc., Fermentalg a émis pour 7,0 M€ d'obligations convertibles en actions souscrites par le Fonds Ecotechnologies, géré par Bpifrance Investissement dans le cadre du Programme d'Investissement d'Avenir, et Bpifrance Participations, actionnaires historiques de la société, ainsi que DDW Inc. Cette levée de fonds, associée à l'utilisation de la ligne de financement en fonds propres mise en place en juillet 2019, a permis d'augmenter la trésorerie brute à 12,9 M€ à fin juin 2020, contre 8,0 M€ à fin 2019.

L'endettement financier net s'élève à fin juin à 4,5 M€ (3,5 M€ à fin 2019) pour des capitaux propres de 18,3 M€.

(en K€) 31/12/2019 30/06/2020 Capitaux propres 18 569 18 299 Trésorerie et équivalents de trésorerie 8 024 12 886 Endettement financier net 3 536 4 451

La société a également mis en place, en juin 2020, une nouvelle ligne de financement en fonds propres de 12,0 M€ sur 24 mois avec Kepler Cheuvreux et obtenu, en juillet 2020, un prêt « Soutien Innovation » d'1 M€ de la part de Bpifrance.

Fermentalg a ainsi sécurisé un financement global d'un montant minimal de 20,0 M€ sur 2 ans[3] qui pourrait atteindre 29,1 M€ en cas d'exercice de l'intégralité des bons de souscriptions attachées aux obligations convertibles et ceux attribués gratuitement à l'ensemble des actionnaires de la société au 1er juin 2020[4].

Mise en œuvre du partenariat stratégique avec DDW

La signature, en juin 2020, d'un partenariat avec le groupe industriel américain DDW Inc.[5] constitue le temps fort du 1er semestre 2020 et offre à Fermentalg de nouvelles perspectives commerciales dans le domaine des colorants alimentaires naturels.

Fermentalg et DDW ont prévu de mettre leurs ressources en commun pour finaliser les étapes du développement dans les domaines technologique, industriel, marketing et réglementaire, afin d'accélérer l'industrialisation et la commercialisation de BLUE ORIGINS®. Ce nouveau colorant bleu naturel se positionne comme une alternative à la phycocyanine extraite de spiruline, notamment pour les marchés principaux des confiseries et des boissons.

Les équipes sont désormais en place et travaillent d'ores et déjà sur le premier jalon qui doit permettre d'optimiser le procédé de production de BLUE ORIGINS® à l'échelle préindustrielle.

Reprise progressive de l'activité commerciale de DHA ORIGINS®

Comme annoncé à l'occasion de la publication du chiffre d'affaires semestriel, la crise sanitaire a ralenti le déploiement commercial de la gamme d'huiles DHA ORIGINS® à compter du 2ème trimestre 2020, bon nombre de lancements de nouveaux produits étant décalés par les industriels de l'agroalimentaire.

Aujourd'hui, Fermentalg entrevoit des signes encourageants de reprise d'activité, notamment par la signature des premières ventes ou commandes livrables au 3ème trimestre de la part de nouveaux clients, aussi bien en Europe (Benelux, Espagne, Royaume-Uni) qu'en Asie (Corée du Sud et Singapour). S'il s'agit encore de volumes modestes, ces premières commandes témoignent de l'intérêt confirmé des industriels pour le produit et laissent espérer un retour progressif à la croissance des ventes.

Par ailleurs, après la livraison d'échantillons à DSM Nutritional Products, la filiale de Royal DSM a lancé ses premières campagnes marketing et engagé sa force de vente sur la commercialisation du produit auprès de ses clients.

Dans cette perspective, la société a sollicité et reçu la certification ISO 22000 qui définit les exigences relatives à un système de management de la sécurité des denrées alimentaires et répond aux exigences des grands acteurs de la chaîne mondiale d'approvisionnement.

Poursuite des autres programmes en développement

En parallèle, Fermentalg poursuit ses autres programmes en développement selon le calendrier annoncé, que ce soit le développement en propre de KALVE?®, la protéine algale non OGM, ou les programmes de R&D en cours avec DIC Corp. (pigments naturels) et le groupe SUEZ (traitement de l'air). Ce dernier a donné lieu à l'inauguration d'un nouveau pilote du puits de carbone en milieu industriel[6], en janvier 2020, et d'un premier dispositif issu de la même technologie, dédié cette fois-ci aux environnements urbains, en septembre 2020[7].

Annexes

Etat du résultat global

(en K€) 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2019 Chiffre d'affaires 807 1 888 340 Autres produits liés à l'activité 1 116 2 187 1 057 Coût des produits vendus -435 -1 309 Coûts de production et de déploiement industriel -1 215 -2 846 -935 Frais de recherche et développement -3 157 -4 562 -3 180 Frais administratifs et commerciaux -1 403 -3 248 -1 619 Autres produits et charges opérationnels 0 0 0 Résultat opérationnel avant paiement en actions et éléments non courants -4 286 -7 889 -4 337 Charges de personnel liées aux paiements en actions 139 -666 -651 Autres produits et charges opérationnels non courants -56 -5 056 -153 Résultat opérationnel après paiement en actions et éléments non courants -4 202 -13 612 -5 142 Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 28 47 18 Coût de l'endettement financier brut -253 -494 -241 Coût de l'endettement financier net -224 -447 -223 Autres produits et charges financiers -14 0 15 Charge nette d'impôt 0 -3 236 0 Résultat net -4 441 -17 295 -5 350 Part minoritaires 0 0 0 RESULTAT NET PART DU GROUPE -4 441 -17 295 -5 350 Autres éléments du résultat global (écarts actuariels liés aux engagements de retraite, non recyclables en résultat) 0 -130 -25 RESULTAT NET GLOBAL -4 441 -17 425 -5 375 Part minoritaires 0 0 0 RESULTAT NET GLOBAL PART DU GROUPE -4 441 -17 424 -5 375 Résultat net par action (en €) -0,23 -0,97 -0,31 Résultat net dilué par action (en €) -0,23 -0,97 -0,31

Bilan

(en K€) 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2019 ACTIFS Actifs incorporels 7 968 8 373 11 559 Actifs corporels 12 645 13 164 14 782 Actifs financiers et autres actifs non courants 121 78 109 Impôts différés actifs 0 0 3 236 TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS 20 734 21 615 29 686 Stocks 2 025 1 550 1 833 Créances clients et autres actifs liés aux contrats clients 209 204 397 Autres créances 5 120 3 145 3 574 Trésorerie et équivalents de trésorerie 12 886 8 024 9 659 TOTAL DES ACTIFS COURANTS 20 240 12 923 15 463 TOTAL ACTIFS 40 974 34 538 45 149 PASSIFS Capital 862 738 697 Primes 13 964 34 621 33 652 Réserves et RAN 7 914 634 612 Résultat net global -4 440 -17 424 -5 375 Capitaux propres part du groupe 18 299 18 569 29 586 Intérêts minoritaires 0 0 0 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 18 299 18 569 29 586 Dettes financières non courantes 12 271 6 690 11 160 Engagements de fin de carrière 398 368 233 TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS 12 669 7 058 11 393 Dettes financières courantes 5 066 4 870 Provisions pour risques courants 230 287 323 Dettes fournisseurs 2 688 2 101 1 948 Dettes d'impôts sur les sociétés 0 0 0 Autres passifs courants 2 021 1 652 1 899 TOTAL DES PASSIFS COURANTS 10 005 8 910 4 170 TOTAL PASSIFS 40 974 34 538 45 149

Tableau de flux de trésorerie

(en K€) 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2019 Résultat net global -4 441 -17 295 -5 350 Amortissements et provisions (hors actif circulant) 1 222 7 240 1 268 Charges calculées sur paiements en actions -137 662 607 Variation des impôts différés 0 3 236 0 Plus ou moins-values de cessions 0 64 26 Quote-part subventions en résultats 0 0 0 Capacité d'autofinancement -3 356 -6 093 -3 449 Coût de l'endettement financier brut 253 492 241 Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement

financier net d'impôt -3 103 -5 601 -3 208 Impôts payés 0 0 0 Variation de stocks -475 -484 -768 Variation du poste clients (créances clients, autres actifs et passifs liés aux contrats clients) -5 -62 -255 Variation du poste fournisseurs et comptes rattachés -145 627 233 Variation des autres actifs et passifs courants (a) -1 309 -1 264 -1 105 Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité -1 934 -1 183 -1 894 FLUX NETS DE TRESORERIE GENERES PAR L'ACTIVITE -5 037 -6 784 -5 102 Production d'immobilisations (R&D immobilisée) 0 -2 450 -1 257 Quote-part des subventions et CIR liée aux projets de développements activés 0 537 293 Acquisitions d'autres actifs corporels et incorporels -323 -832 -497 Variation des dettes sur immobilisations -96 69 -32 Variation des autres actifs et passifs non courants (b) -43 1 187 1 155 Cessions d'actifs corporels et incorporels 0 70 0 Cessions d'actifs financiers 0 0 0 FLUX NETS DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENTS -462 -1 419 -338 Augmentation de capital liée à la société mère 3 318 1 063 53 Acquisitions et cessions d'actions propres 44 -35 -4 Nouveaux emprunts et autres dettes financières 7 000 2 956 2 556 Variation de comptes courants 0 0 0 Intérêts versés sur emprunts et dettes financières 0 -250 0 FLUX NETS DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT 10 362 3 734 2 605 Variation de trésorerie 4 863 -4 470 -2 835 Trésorerie d'ouverture 8 024 9 659 12 494 Trésorerie de clôture 12 886 8 024 9 659 (a): dont variation du Crédit d'impôt recherche (CIR): -823 -117 -879 (b) : dont reclassement du crédit impôt recherche 2017 0 1 152 1 152

[1] 4,9 M€ estimé et annoncé le 28 juillet 2020 à l'occasion de la publication du chiffre d'affaires non audité du 1er semestre 2020

[2] 1,6 M€ estimé et annoncé le 28 juillet 2020

[3] 7 M€ d'obligations convertibles + 12 M€ de ligne de financement en fonds propres + 1 M€ de prêt Bpifrance

[4] 7 bons de souscription permettent de souscrire à 1 action nouvelle au prix de 1,75 € jusqu'au 25 juin 2022

[5] Partenariat stratégique avec un leader mondial des colorants naturels et sécurisation d'au moins 19 M€ pour financer jusqu'à la fin de l'année 2022 le déploiement industriel et commercial du portefeuille de produits

[6] FERMENTALG et SUEZ mettent en service un cinquième Puits de Carbone au cœur d'une nouvelle unité de biométhanisation

[7] Fermentalg au cœur d'une première en France dans le traitement de la pollution urbaine