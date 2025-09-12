 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermentalg : prudence sur ses perspectives
information fournie par AOF 12/09/2025 à 08:34

(AOF) - Fermentalg a livré ses résultats du premier semestre, d'où ressort une perte nette de 4,326 millions d'euros contre une perte de -5,66 millions d'euros. Dans un environnement économique complexe et incertain, la perte opérationnelle s'élève à 4,30 millions contre 4,36 millions d'euros. Le chiffre d'affaires du spécialiste des bio-solutions à base de micro-organismes aquatiques atteint 7,60 millions d'euros contre 6,31 millions.

Côté perspectives, Fermentalg avance avec prudence pour la deuxième moitié de l'année. La société vise néanmoins toujours une croissance à deux chiffres par rapport au niveau d'activité de 2024 (11,5 millions d'euros).

Les ambitions à moyen terme restent intactes, portées par l'industrialisation de nouveaux produits, l'acquisition de clients stratégiques dans de nouveaux segments de marché, l'expansion géographique et l'optimisation de ses coûts de production.

Un nouveau point d'étape sera fait sur ces sujets à l'occasion de la publication des résultats annuels 2025.

Le groupe publiera le 7 octobre son chiffre d'affaires du troisième trimestre 2025.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

FERMENTALG
0,5020 EUR Euronext Paris -11,93%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

