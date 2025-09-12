Fermentalg : prudence sur ses perspectives

(AOF) - Fermentalg a livré ses résultats du premier semestre, d'où ressort une perte nette de 4,326 millions d'euros contre une perte de -5,66 millions d'euros. Dans un environnement économique complexe et incertain, la perte opérationnelle s'élève à 4,30 millions contre 4,36 millions d'euros. Le chiffre d'affaires du spécialiste des bio-solutions à base de micro-organismes aquatiques atteint 7,60 millions d'euros contre 6,31 millions.

Côté perspectives, Fermentalg avance avec prudence pour la deuxième moitié de l'année. La société vise néanmoins toujours une croissance à deux chiffres par rapport au niveau d'activité de 2024 (11,5 millions d'euros).

Les ambitions à moyen terme restent intactes, portées par l'industrialisation de nouveaux produits, l'acquisition de clients stratégiques dans de nouveaux segments de marché, l'expansion géographique et l'optimisation de ses coûts de production.

Un nouveau point d'étape sera fait sur ces sujets à l'occasion de la publication des résultats annuels 2025.

Le groupe publiera le 7 octobre son chiffre d'affaires du troisième trimestre 2025.

