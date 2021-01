FERMENTALG : Progression commerciale, alliances stratégiques et renforcement de la structure financière en 2020

Progression de 16% des ventes annuelles d'Omega-3s , malgré la crise sanitaire ;

Libourne - 28 janvier 2021 - Fermentalg (Euronext - FALG), acteur majeur français des micro algues, présente les faits marquants de l'exercice 2020.

À cette occasion, Philippe Lavielle, PDG de Fermentalg, déclare : « Nous avons réussi, malgré les retards liés à la crise sanitaire, à consolider nos avancées sur les 3 piliers de croissance de l'entreprise. Au-delà de nos progrès sur le plan commercial, industriel et financier, nous sommes également très fiers que l'agence de notation EthiFinance ait reconnu notre engagement en matière de responsabilité sociale et environnementale, en nous classant dans le Top 3 de notre catégorie pour notre performance extra-financière, et en nous inscrivant dans l'index Gaïa Rating. »

DHA ORIGINS® : 2,2 M€ de chiffre d'affaires annuel[1]

Sur le plan commercial, Fermentalg a réussi à tirer profit du mouvement progressif de reprise dans l'industrie agroalimentaire à partir de l'automne 2020 pour relancer ses ventes d'Oméga-3s. Les signes encourageants de reprise d'activité apparus à la rentrée 2020 ont été confirmés au 4ème trimestre, après deux trimestres fortement perturbés par la crise sanitaire et les retards pris par les clients industriels dans les lancements de nouveaux produits.

Ainsi, Fermentalg a terminé l'année avec un chiffre d'affaires de 2,2 M€, en progression de 16% par rapport au niveau de 2019. Après l'Amérique du Nord et l'Europe en 2019, des premières ventes ont été enregistrées en Asie au dernier trimestre. La présence commerciale globale a par ailleurs été renforcée avec des accords de distribution signés en 2020 dans 13 nouveaux pays, dont 8 en Asie. Fermentalg a également complété sa couverture du marché nord-américain au travers d'un second accord de distribution.

Partenariat stratégique avec DDW et préparation d'une co-entreprise avec SUEZ

En parallèle de ce développement commercial sur sa première plateforme dédiée aux lipides nutritionnels, Fermentalg a renforcé le potentiel de ses deux autres plateformes.

Dans le domaine des colorants alimentaires naturels, l'année a été marquée par la signature, en juin 2020, d'un partenariat avec le groupe industriel américain DD Williamson Inc.[2]. Ce partenariat avec le numéro 2 mondial des colorants alimentaires naturels vise à accélérer l'industrialisation et la commercialisation de BLUE ORIGINS® en associant les savoir-faire technologiques et industriels de Fermentalg et marketing de DDW.

Dans le domaine des solutions environnementales, Fermentalg a intensifié son partenariat avec le Groupe SUEZ[3] jusqu'à l'annonce, le 5 janvier 2021, du projet de création d'une co-entreprise pour accélérer l'industrialisation et la commercialisation de solutions de capture et de bioconversion du CO 2 par des photo-bioréacteurs algaux de nouvelle génération. Ces solutions permettront non seulement de capter les flux de CO 2 des grands émetteurs industriels, mais aussi de valoriser, selon un principe d'économie circulaire, la biomasse algale dans les marchés du biocontrôle, de la nutrition et de la santé animale.

Ces solutions s'appuieront sur les technologies développées et testées à l'échelle pilote par les deux partenaires, tant en milieu industriel qu'urbain, au cours des cinq dernières années (Puits de carbone et Combin'Air).

11,8 M€ de trésorerie brute à fin 2020

Afin de poursuivre sereinement l'exécution de cette feuille de route, Fermentalg a maintenu une politique stricte de gestion de ses coûts et renforcé sa trésorerie.

Notamment, la société a levé un montant de 16,0 M€ au cours de l'exercice 2020, dont 7,0 M€ au travers de l'émission d'obligations convertibles, 1,0 M€ grâce à un prêt « Soutien Innovation » de la part de Bpifrance et 8,0 M€[4] via ses lignes de financement en fonds propres (equity lines conclues avec Kepler Cheuvreux). Fermentalg termine ainsi l'exercice 2020 avec une trésorerie brute de 11,8 M€, contre 8,0 M€ à fin 2019.

La trésorerie a encore été renforcée depuis le début de l'année 2021, grâce à des conditions de marché favorables et une liquidité accrue du titre. Ces circonstances ont permis à Fermentalg de lever 7,6 M€ à ce jour[5] par l'exercice de BSA actionnaires (« BSA-DE ») et de BSPCE ainsi que par l'usage de la ligne financement Kepler Cheuvreux.

Le solde des instruments financiers autorisés par l'Assemblée Générale de juin 2020 comprend un potentiel de levée de fonds complémentaire de 4,0 M€ issus des BSA associés aux obligations convertibles (2 285 714 actions nouvelles à créer à 1,75 €), de 4,3 M€ issus des BSA-DE attribués gratuitement aux actionnaires (2 479 835 actions nouvelles à créer à 1,75 €) et de 5 260 000 actions nouvelles issues de l'equity line.

À cet égard, Fermentalg et Kepler Cheuvreux ont conclu en date du 28 janvier 2021 un avenant au contrat de juin 2020[6] ramenant la décote maximale à 5,0% et étendant le programme existant dans le cadre des conditions fixées par la 26ème résolution de l'assemblée générale du 2 juin 2020 et dans la limite du nombre maximal d'actions autorisé par la note d'opération visée par l'AMF le 18 juin 2020 (visa n° 20-262).

Prochaine publication : Résultats annuels 2020, le 16 avril 2021 (avant Bourse)

À propos de Fermentalg

Expert dans la recherche et l'exploitation bioindustrielle des micro algues, Fermentalg a pour objectif d'offrir des solutions durables et des produits innovants contribuant à l'élaboration de produits sains, naturels et performants. Notre métier : le développement, la production et la commercialisation de solutions durables et d'actifs issus de micro algues à destination de la nutrition, la santé et de l'environnement. Lipides nutritionnels, protéines alternatives, colorants alimentaires naturels et solutions environnementales innovantes composent l'offre présente et future de notre entreprise.

L'action Fermentalg, cotée sur Euronext à Paris (FR0011271600 - FALG), est éligible au PEA-PME et au « SRD long-seulement ». Elle fait partie de l'indice Gaïa, destiné à l'Investissement Socialement Responsable (ISR), regroupant les PME-ETI ayant reçues les meilleures notations en matière de performance environnementale, sociale et de gouvernance (ESG).

Plus d'informations : www.fermentalg.com

[1] Données non auditées

[2] Partenariat stratégique avec un leader mondial des colorants naturels et sécurisation d'au moins 19 M€ pour financer jusqu'à la fin de l'année 2022 le déploiement industriel et commercial du portefeuille de produits

[3] Lutte contre l'urgence climatique : FERMENTALG et SUEZ créent une co-entreprise

[4] Dont 2,9 M€ par l'utilisation de la ligne de financement mise en place en 2019 et arrivée à échéance en juin 2020 et 5,1 M€ via l'utilisation de la nouvelle ligne mise en place en juin 2020

[5] Dont 6,4 M€ par l'utilisation de la ligne de financement, 0,7 M€ par l'exercice de BSA-DE et 0,5 M€ par l'exercice de BSPCE représentant au total 3 326 489 actions nouvelles. Le capital social de la société est ainsi composé de 28 603 654 actions à ce jour.

[6] Les conditions du contrat Kepler Cheuvreux de juin 2020 stipulaient une décote de 6,5% et un montant de 12 M€