Libourne - 18 décembre 2020 - Fermentalg (Euronext - FALG), acteur majeur français des micro algues, a été distingué lors de la cérémonie organisée ce jour par EthiFinance pour dévoiler la composition de l'indice Gaïa 2020 et les tendances en matière d'investissement responsable.

Fermentalg intègre ainsi le Top 3 des entreprises analysées, à la deuxième place en termes de performances environnementales, sociales et en matière de gouvernance, dans la catégorie des entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 150 M€. Fort de ce classement, Fermentalg intègre le Gaïa-Index, l'indice français de référence des Small & MidCaps les plus vertueuses en matière d'ESG (Environnement, Social et Gouvernance).

L'agence de notation EthiFinance est consultée par des sociétés de gestion de premier plan dans leurs processus de gestion et décisions d'investissement socialement responsable (ISR). En intégrant l'indice Gaïa, Fermentalg renforce ainsi sa visibilité auprès des investisseurs institutionnels.

Philippe Lavielle, PDG de Fermentalg, déclare : « Je suis très fier de ce classement qui récompense l'engagement de tous nos collaborateurs en matière de développement durable. La détermination sans faille à faire émerger de nouvelles solutions micro algales au service de l'alimentation, de la santé, et de l'environnement est au cœur de notre mission. Nos actionnaires et nos partenaires apprécient l'originalité de nos savoir-faire et la pertinence de nos innovations, et je profite de cette occasion pour les remercier de leur propre engagement dans la construction d'une économie durable et socialement responsable. »

Pour mémoire, Fermentalg a récemment remporté le prix de la PME « Responsable et Durable » dans la région Sud-Ouest lors de la 11ème édition des Trophées « PME RMC, Bougeons-nous ». Ce Prix récompense les initiatives de la société et ses performances extra-financières.

À propos de Fermentalg

Expert dans la recherche et l'exploitation bioindustrielle des micro algues, Fermentalg a pour objectif d'offrir des solutions durables et des produits innovants contribuant à l'élaboration de produits sains, naturels et performants. Notre métier : le développement, la production et la commercialisation de solutions durables et d'actifs issus de micro algues à destination de la nutrition, la santé et de l'environnement. Lipides nutritionnels, protéines alternatives, colorants alimentaires naturels et solutions environnementales innovantes composent l'offre présente et future de notre entreprise.

L'action Fermentalg est cotée sur Euronext à Paris (FR0011271600 - FALG).

Plus d'informations : www.fermentalg.com

