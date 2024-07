Fermentalg optimiste après une activité multipliée par 2,7 au premier semestre

(AOF) - Fermentalg a retrouvé des couleurs au cours du premier semestre 2024 une très solide dynamique commerciale. Le spécialiste des microalgues affiche un chiffre d’affaires de 6,3 millions d'euros à fin juin 2024, multiplié par 2,7 par rapport au 1er semestre 2023 et nettement supérieur à celui du premier semestre 2022 (5,2 millions d'euros ). Le groupe anticipe un second semestre 2024 "d’aussi bonne facture" et confirme son nouvel objectif de chiffre d’affaires annuel de 12 millions d'euros, relevé le 17 juin 2024, qui est 3 fois supérieur à 2023 (4 millions d'euros).

Fermentalg estime avoir démontré sa capacité "à élargir son domaine d'intervention, notamment dans le segment des compléments alimentaires premium ou dans- le petfood, et à conquérir de nouveaux clients industriels, avec une dynamique particulièrement solide en Amérique du Nord".

