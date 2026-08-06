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FERMENTALG : Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions
information fournie par Actusnews 06/08/2026 à 18:00
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Informations relatives au nombre total
de droits de vote et d'actions
prévues par l'article L. 233-8 II du code de commerce
et l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers

Libourne, le 8 août 2026

Date Nombre d'actions composant le capital social Nombre théorique de droits de vote
(actions auto-détenues comprises) 		Nombre exerçable de droits de vote
(actions auto-détenues exclues)
31 juillet 2026 119 939 198 141 695 831 141 526 159

Conformément à l'article 223-11 du Règlement général de l'AMF, le nombre total de droits de vote théoriques est calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.

Prochaine publication : résultats du 1 er semestre 2026,
le 6 octobre 2026 (après la clôture des marchés)

À propos de Fermentalg

Fermentalg est un acteur de référence dans le développement et la production de Biosolutions durables issues de micro-organismes. L'entreprise conçoit, produit et commercialise des ingrédients innovants destinés aux marchés de la nutrition humaine et animale, dans le respect du principe « One Health ». Engagée en faveur des objectifs de développement durable des Nations unies, Fermentalg contribue à améliorer le bien-être humain, la santé animale et la préservation de l'environnement grâce à des solutions naturelles, performantes et responsables.

L'action Fermentalg est cotée sur Euronext Growth Paris (FR0011271600 - ALGAE) et est éligible au PEA-PME. Elle a reçu la note Exemplaire (90/100) par EthiFinance ESG Ratings, agence de notation spécialisée dans la performance ESG des PME cotées sur les marchés européens, en faveur de l'Investissement Socialement Responsable (ISR).

Pour plus d'informations : www.fermentalg.com


Relations avec les journalistes : Relations avec les investisseurs :
ACTUS finance & communication
Fatou-Kiné N'DIAYE
Téléphone : +33 (0)1 53 67 36 34
fndiaye@actus.fr 		ACTUS finance & communication
Jérôme FABREGUETTES LEIB
Téléphone : +33 (0)1 53 67 36 78
fermentalg@actus.fr

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : yGmdk5ecl5eZx3GeZ5qWmZOVaphixZabamKbmJOZl5zKaptilWaUmJSVZnJqnGpp
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/99753-fermentalg_cp_ddv_20260731.pdf

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