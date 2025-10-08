 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 055,50
+0,98%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

FERMENTALG : Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions
information fournie par Actusnews 08/10/2025 à 18:00

Informations relatives au nombre total
de droits de vote et d'actions
prévues par l'article L. 233-8 II du code de commerce
et l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers

Libourne, le 8 octobre 2025

Date Nombre d'actions composant le capital social Nombre théorique de droits de vote
(actions auto-détenues comprises) 		Nombre exerçable de droits de vote
(actions auto-détenues exclues)
30 septembre 2025 96 163 922 99 151 893 99 034 380

Conformément à l'article 223-11 du Règlement général de l'AMF, le nombre total de droits de vote théoriques est calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.

Prochaine publication : chiffre d'affaires 2025,
le 22 janvier 2026 (après la clôture des marchés)

À propos de Fermentalg

Fermentalg développe des BioSolutions à partir de micro-organismes aquatiques qui répondent aux objectifs d'un développement durable, en alliant performance économique, sociale et environnementale pour toutes ses parties prenantes. Fermentalg se positionne comme un acteur clé de la transition vers une économie plus durable en valorisant le potentiel des microalgues pour des solutions naturelles avec un impact positif sur la santé globale : celle des plantes, des animaux, des hommes et de la planète. Les lipides fonctionnels et la production de protéines fonctionnelles (antioxydants, colorants) constituent l'offre actuelle et future de la société

L'action Fermentalg est cotée sur Euronext Growth Paris (FR0011271600 - ALGAE) et est éligible au PEA-PME. Elle a reçu la note Exemplaire (90/100) par EthiFinance ESG Ratings, agence de notation spécialisée dans la performance ESG des PME cotées sur les marchés européens, en faveur de l'Investissement Socialement Responsable (ISR).

Pour plus d'informations : www.fermentalg.com

Relations avec les journalistes : Relations avec les investisseurs :
ACTUS finance & communication
Fatou-Kiné N'DIAYE
Téléphone : +33 (0)1 53 67 36 34
fndiaye@actus.fr 		ACTUS finance & communication
Jérôme FABREGUETTES LEIB
Téléphone : +33 (0)1 53 67 36 78
fermentalg@actus.fr

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : yW6ekZqZlGbGyZyek5abbmqZZ5hqlmabl2nHyZaek5fIanJkymqUmJ2eZnJlmWtu
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/94468-fermentalg_cp_ddv_20250930.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Valeurs associées

FERMENTALG
0,5060 EUR Euronext Paris +3,16%
© Actusnews.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • sodexo, repas (Crédit: Salem Keizer Public School / Flickr)
    Sodexo: nomination de Thierry Delaporte comme Directeur Général
    information fournie par Zonebourse 08.10.2025 18:25 

    Le Conseil d'Administration de Sodexo annonce la nomination de Thierry Delaporte comme Directeur Général du Groupe. Thierry Delaporte prendra ses fonctions le 10 novembre 2025. Dans le cadre de cette évolution de gouvernance, la fonction de Présidente du Conseil ... Lire la suite

  • Le logo de Sopra Steria
    Sopra Steria annonce le départ de son directeur général
    information fournie par Reuters 08.10.2025 18:22 

    Sopra Steria a annoncé mercredi la démission de son directeur général Cyril Malargé, qui a choisi de saisir une nouvelle opportunité professionnelle. Le conseil d’administration a engagé le processus de succession et réaffirmé sa confiance dans l’équipe de direction ... Lire la suite

  • Le Covid, qui donne depuis plusieurs semaines des signes de reprise en France, n'a pas perturbé pour l'heure le système de soins, a déclaré mercredi l'agence de santé publique ( AFP / Pascal POCHARD-CASABIANCA )
    Covid: pas d'impact sur le système de soins, selon Santé publique France
    information fournie par AFP 08.10.2025 18:09 

    Le Covid, qui donne depuis plusieurs semaines des signes de reprise en France, n'a pas perturbé pour l'heure le système de soins, a déclaré mercredi l'agence de santé publique, qui note que les indicateurs restent "stables" mais appelle à la "vigilance". Ce début ... Lire la suite

  • Les falaises de Douvres. (illustration) ( AFP / BEN STANSALL )
    Interconnexion électrique entre la France et le Royaume-Uni : l'État bloque le projet contesté
    information fournie par Boursorama avec Media Services 08.10.2025 18:06 

    Le projet, estimé à 1,4 milliard d'euros, consiste en la création d'une interconnexion sous-marine d'une capacité de 2.000 mégawatts (MW) reliant les réseaux électriques de la France et de l'Angleterre. La préfecture de Seine-Maritime a annoncé mercredi 8 octobre ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank