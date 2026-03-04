Guerre au Moyen-Orient : Bercy surveille les prix de l'essence et reçoit jeudi les distributeurs pour "s'assurer" de hausses modérées

Le chef de file des industriels pétroliers anticipe une hausse "de l'ordre de 4 à 6 centimes par litre" liée à l'augmentation des CEE (illustration) ( AFP / SAMEER AL-DOUMY )

"Roland Lescure a demandé à la DGCCRF de mener les contrôles et un suivi actif afin de s'assurer que la hausse des prix à la pompe soit proportionnée avec l'augmentation réelle des prix du baril de pétrole", a fait savoir Bercy ce mercredi 4 mars.

Objectif : "s'assurer que l'évolution des prix à la pompe correspond à l'évolution des prix du baril de pétrole actuellement observée". Jeudi 5 mars, le ministère de l'Économie reçoit les distributeurs de carburant , a-t-il annoncé à l'AFP ce mercredi. "Roland Lescure, Serge Papin et Maud Bregeon recevront ce jeudi 5 mars à 11h les distributeurs de carburant à Bercy pour échanger avec eux sur la situation", a indiqué encore Bercy, au sujet de cette réunion avec le ministre de l'Économie, celui du Commerce et celle déléguée à l'Énergie. La liste des distributeurs invités n'a pas été précisée.

L'embrasement au Moyen-Orient, après les attaques menées par les États-Unis et Israël contre l'Iran, a fait craindre un regain d'inflation généralisé, qui commencerait par les prix de l'énergie. Ce mercredi matin sur franceinfo, Roland Lescure estimait que la hausse du prix de l'essence était "de quelques centimes actuellement", et "normale compte tenu de la hausse du prix du pétrole". Il a appelé à "garder son sang-froid" car d'après lui, "il n'y aura pas de pénurie nationale".