Fermentalg : hausse de 36% du chiffre d'affaires trimestriel

(AOF) - Fermentalg, spécialiste des bio-solutions à base de micro-organismes aquatiques, annonce une hausse de 36% de son chiffre d'affaires au premier trimestre 2025 (3,6 millions d'euros contre 2,7 millions d'euros au 1er trimestre 2024) par rapport à la même période en 2024. Le groupe souligne que cette performance est notamment attribuable au succès de la stratégie d'enrichissement des débouchés commerciaux de la société vers de nouveaux segments de marché.

Fermentalg réaffirme ses objectifs de croissance: un chiffre d'affaires annuel d'au moins 25 millions d'euros d'ici 2026, soit une multiplication par plus de six par rapport à 2023, comptant sur "l'accélération des ventes, le développement de partenariats stratégiques et l'innovation continue".

L'année 2025 doit "marquer une nouvelle progression significative" par rapport à 2023 (4 millions d'euros de chiffre d'affaires) et 2024 (11,5 millions d'euros ).

AOF - EN SAVOIR PLUS