FERMENTALG : Forte croissance du chiffre d'affaires annuel (+36% à 7,7 M EUR ) et 1ers revenus du colorant alimentaire bleu naturel

Libourne – 19 janvier 2023 – Fermentalg (Euronext – FALG), expert français des microalgues, publie son chiffre d'affaires de l'exercice 2022 [1] .



À cette occasion, Philippe Lavielle, PDG de Fermentalg, déclare : « La dynamique commerciale engagée par Fermentalg s'est encore pleinement illustrée sur le premier semestre malgré le ralentissement constaté sur la seconde moitié de l'année et nous permet de réaliser un nouvel exercice de forte croissance. Les fondamentaux soutenant notre vision et notre plan de marche restent inchangés, et nous continuons à promouvoir nos solutions et étendre notre réseau de distribution, avec une approche déterminée malgré une conjoncture chahutée, dans la transition vers plus de naturalité et de respect des équilibres environnementaux. Forts d'une nouvelle étape industrielle franchie en 2022, c'est à présent sur deux piliers de croissance que nous nous appuyons. »



Chiffre d'affaires au niveau anticipé

(en K€) 2020 2021 2022 Variation 2021/2022 Chiffre d'affaires 2 205 5 616 7 697 +36%



Les ventes annuelles de Fermentalg s'inscrivent à 7,7 M€, en progression de 36% par rapport à l'année 2021. Au 4 ème trimestre 2022, le chiffre d'affaires atteint 1,5 M€ (1,9 M€ au 4 ème trimestre 2021) et enregistre un décalage sur une commande de 0,4 M€, initialement prévue pour livraison fin 2022 puis reportée sur le 1 er trimestre de l'exercice 2023.

Les ventes réalisées sur l'année se répartissent entre la zone Europe (64,3%), l'Amérique du Nord (32,7%), l'Asie (2,9%) et se composent également des 1 ères ventes en Amérique du Sud (0,1%).

Alors que la seconde moitié de l'année a été impactée par un certain attentisme et une prudence des acteurs de l'agroalimentaire face à la dégradation du contexte macro-économique, Fermentalg fait toujours le pari de la croissance en renforçant son équipe commerciale et en élargissant sa présence dans les grands salons professionnels à l'international.



Enrichissement du portefeuille de produits et d'applications

Comme annoncé le 1 er décembre dernier [2] , l'année 2022 enregistre en fin d'exercice les 1 ers revenus issus de la production industrielle du colorant alimentaire bleu naturel BLUE ORIGINS®. Bien que d'un montant non significatif à ce stade (125 k€ sur 250 k€ à reconnaitre d'ici à fin janvier 2023), ces ventes marquent une étape clé dans le développement de la seconde plateforme de Fermentalg. Le succès de la première production industrielle confirme en effet tout le potentiel de la technologie développée depuis juin 2020 en partenariat avec DDW, désormais filiale du Groupe Givaudan. Aussi, cette première vente confirme l'engagement du groupe Givaudan dans la phase de pré-commercialisation du colorant en attendant les autorisations réglementaires de mise sur le marché.

Plus globalement, Fermentalg s'attache à élargir les débouchés de ses plateformes technologiques. Les produits DHA ORIGINS®, plébiscités pour leur concentration naturelle sans équivalent en Oméga-3s et pour leurs bénéfices environnementaux sur la biodiversité, trouvent progressivement une demande dans une gamme élargie d'applications comme les recettes de « poisson végétal », les boissons laitières et la nutrition infantile. Pour mémoire, Fermentalg dispose de l'agrément FDA aux Etats-Unis et « Novel Food » en Europe ouvrant la voie à la commercialisation de DHA ORIGINS® pour ce vaste marché, alors que l'inclusion du DHA dans les laits infantiles est désormais obligatoire dans l'Union Européenne.

Concernant la deuxième plateforme dédiée à l'exploitation industrielle de la souche Galdieria Sulphuraria, Fermentalg entend élargir son offre dans les domaines nutraceutique (bioactif antioxydant) et alimentaire (superaliment protéiné). Pour ses contributions remarquées à une Alimentation durable et favorable à la santé pour les besoins alimentaires de demain , Fermentalg a reçu une subvention de 4,4 M€ de la part de Bpifrance dans le cadre du 4 ème programme d'investissements d'avenir (PIA4) du plan « France 2030 » afin de renforcer et accélérer ses efforts pour lancer de nouveaux ingrédients innovants d'origine algale.



Prochaine publication : résultats annuels 2022, le 20 avril 2023 (avant Bourse)



À propos de Fermentalg

Expert dans la recherche et l'exploitation bioindustrielle des micro algues, Fermentalg a pour objectif d'offrir des solutions durables et des produits innovants contribuant à l'élaboration de produits sains, naturels et performants. Notre métier : le développement, la production et la commercialisation de solutions durables et d'actifs issus de micro algues à destination de la nutrition, la santé et de l'environnement. Lipides nutritionnels, protéines alternatives, colorants alimentaires naturels et solutions environnementales innovantes composent l'offre présente et future de notre entreprise.

L'action Fermentalg, cotée sur Euronext à Paris (FR0011271600 - FALG), est éligible au PEA-PME et au « SRD long-seulement ». Elle fait partie de l'indice Gaïa, destiné à l'Investissement Socialement Responsable (ISR), regroupant les PME-ETI ayant reçues les meilleures notations en matière de performance environnementale, sociale et de gouvernance (ESG).

Plus d'informations : www.fermentalg.com

[1] Données non auditées

[2] Production industrielle et 1 ère commande pour le nouveau colorant alimentaire bleu naturel

