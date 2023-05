FERMENTALG : Fermentalg fait évoluer sa structure de gouvernance et renforce son équipe de direction en dissociant les fonctions de Président du Conseil d'Administration et de Directeur Général

Dissociation des fonctions de Président et de Directeur Général ;

Projet de renouvellement du mandat de Philippe Lavielle en qualité de Président du Conseil d'administration ; Projet de nomination de Pierre Josselin en qualité de Directeur Général et administrateur.

Libourne – 4 mai 2023 – Le Conseil d'administration de Fermentalg réuni ce jour a, sur recommandation du comité des nominations et des rémunérations, validé à l'unanimité le principe d'une dissociation des fonctions de Président du Conseil d'administration et de Directeur général. Il a également acté de son intention de renouveler le mandat de Monsieur Philippe Lavielle en qualité de Président du Conseil d'Administration et de nommer Monsieur Pierre Josselin en qualité de Directeur Général à compter du 13 juin 2023, date de l'Assemblée générale des actionnaires.

Cette décision est l'aboutissement d'un processus de sélection rigoureux piloté par le Comité des nominations et des rémunérations avec le soutien d'un cabinet de recrutement de renommée internationale. Philippe Lavielle avait exprimé son souhait de renforcer l'équipe de direction de Fermentalg pour accompagner la poursuite de sa croissance et organiser de façon sereine sa succession à la direction opérationnelle de la société.

Le Conseil d'Administration se félicite de pouvoir compter sur Philippe Lavielle en tant que Président pour assurer une transition dans la continuité. Il tient à le remercier vivement pour les 6 années passées à la tête de Fermentalg au cours desquelles il a mené avec succès les actions capitales pour restructurer l'entreprise et la doter des moyens nécessaires à la poursuite de son développement stratégique.

Avec la nomination de Pierre Josselin comme Directeur Général, Fermentalg pourra engager une étape nouvelle de sa croissance lui permettant de réaliser pleinement ses ambitions d'entreprise à impact à dimension internationale, leader dans le domaine de la microbiologie marine, dans le respect de ses valeurs en matière de responsabilité sociétale.

Monsieur Philippe Lavielle, actuel Président Directeur Général, salue la décision prise par le Conseil en faveur d'une évolution naturelle et organisée de la gouvernance de l'entreprise : « Depuis quelques années, les équipes de Fermentalg ont mené une transformation profonde de l'entreprise, de la mise en place d'une chaîne de production et de circuits de distribution, jusqu'au lancement de produits novateurs soutenus par des partenariats stratégiques avec des entreprises de renommée mondiale, renforçant ainsi notre position de leader dans le domaine de la biologie marine au service de la santé, de la nutrition et de la transition écologique.

Aujourd'hui, alors que je m'apprête à passer le flambeau à Pierre, je suis convaincu que son expérience et ses succès passés lui permettront de capitaliser sur notre potentiel humain, technologique, industriel, commercial et financier pour projeter Fermentalg dans une nouvelle ère de développement à moyen terme. »

Monsieur Pierre Josselin ajoute : « Je suis très heureux d'avoir l'opportunité de rejoindre Fermentalg et de pouvoir diriger une entreprise à vocation internationale qui présente de fortes ambitions de croissance et des leviers de transformation dans des domaines cohérents avec mon parcours.

Je mettrais mon expérience de plus de 30 ans, principalement dans les industries des sciences de la vie (bio-industrie, nutrition, environnement, cosmétiques, etc.), au service de l'entreprise et de ses parties prenantes pour contribuer à développer les ventes des gammes existantes, consolider les opérations industrielles et préparer les innovations de demain. »



Parcours de Pierre Josselin

Ingénieur Agro Paris Tech spécialisé en génie Bioprocédé, Pierre Josselin a débuté sa carrière en 1989 chez ARD dans la « green Chemistry & white Biotechnologie » avant de rejoindre le Groupe Mars puis Danone pour occuper des postes de direction internationale en opérations et achats avec un focus sur l'open innovation.

Entré en 2008 dans un fonds d'investissement, il a depuis consacré sa carrière à la croissance dans l'industrie des matériaux et de l'agroalimentaire à dimension internationale réalisant de nombreuses acquisitions et intégrations agissant en qualité de Directeur Général.

De 2014 à 2023, Pierre Josselin a dirigé Biscuits Bouvard, une ETI familiale lyonnaise (2 000 talents, 500 M€ de chiffre d'affaires) spécialisée dans la biscuiterie et pâtisserie industrielle dont le chiffre d'affaires a plus que doublé en 8 ans.



Prochaine publication : information financière du 1 er trimestre 2023,

le 10 mai 2023 (après Bourse)



À propos de Fermentalg

Expert dans la recherche et l'exploitation bioindustrielle des microalgues, Fermentalg a pour objectif d'offrir des solutions durables et des produits innovants contribuant à l'élaboration de produits sains, naturels et performants. Notre métier : le développement, la production et la commercialisation de solutions durables et d'actifs issus de microalgues à destination de la nutrition, la santé et de l'environnement. Lipides nutritionnels, protéines alternatives, colorants alimentaires naturels et solutions environnementales innovantes composent l'offre présente et future de notre entreprise.

L'action Fermentalg, cotée sur Euronext à Paris (FR0011271600 - FALG), est éligible au PEA-PME et au « SRD long-seulement ». Elle bénéficie d'une note Exemplaire (85/100) de Gaïa Research, agence de notation spécialisée dans la notation des performances ESG des PME-ETI cotées sur les marchés européens, en faveur d'un Investissement Socialement Responsable (ISR).

Plus d'informations : www.fermentalg.com

