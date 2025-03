FERMENTALG : Fermentalg enrichit son calendrier financier 2025

Libourne, le 10 mars 2025 – Fermentalg, acteur clé des bio-solutions à base de micro-organismes aquatiques, met à jour son calendrier de communication financière.

Date Nature 14 janvier 2025 Information financière du 4ème trimestre 2024 (après Bourse) 20 mars 2025 Résultats annuels 2024 (après Bourse) 1 er avril 2025 Information financière du 1 er trimestre 2025 (après Bourse) 1 er avril 2025 Webinaire ouvert à tous les investisseurs (après Bourse) 2 avril 2025 Forum Investor Access (Paris) [1] 13 mai 2025 Forum Gilbert Dupont (Paris) 1 16 mai 2025 Forum TP ICAP Midcap (Paris) 1 12 juin 2025 Assemblée Générale annuelle (Libourne) 8 juillet 2025 Information financière du 2 ème trimestre 2025 (après Bourse) 11 septembre 2025 Résultats du 1 er semestre 2025 (après Bourse) 7 octobre 2025 Information financière du 3 ème trimestre 2025 (après Bourse)

Les modalités d'inscription au Webinaire seront publiées dans un prochain communiqué de presse dédié à cet évènement.

À propos de Fermentalg

Expert dans la recherche et l'exploitation bioindustrielle des microalgues, Fermentalg a pour objectif de proposer des solutions durables et des produits innovants qui contribuent au développement de produits sains, naturels et performants. Notre métier : le développement, la production et la commercialisation de solutions durables et d'ingrédients actifs issus des microalgues, destinés à la nutrition, à la santé et à l'environnement. Lipides nutritionnels, protéines alternatives, colorants alimentaires naturels et solutions environnementales innovantes constituent l'offre actuelle et future de notre société. L'action Fermentalg est cotée sur Euronext Growth Paris (FR0011271600 - ALGAE) et est éligible au PEA-PME. Elle a reçu la note Exemplaire (90/100) par EthiFinance ESG Ratings, agence de notation spécialisée dans la performance ESG des PME cotées sur les marchés européens, en faveur de l'Investissement Socialement Responsable (ISR).

[1] Evènement dédié aux investisseurs professionnels