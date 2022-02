FERMENTALG : Fermentalg en tête des sociétés cotées parmi les Champions de la croissance en 2022

Libourne – 11 février 2022 – Fermentalg (Euronext – FALG), acteur majeur français des microalgues, figure pour la 2 ème année consécutive parmi les Champions de la Croissance en France.

Les Échos publient pour la sixième fois les résultats d'une enquête consacrée aux entreprises à forte croissance en France. Cette enquête multisectorielle est réalisée en collaboration avec l'institut Statista. Les auteurs de l'enquête expliquent vouloir mettre à l'honneur « ces entreprises (qui) stimulent notre économie, modifient notre société, créent des emplois et contribuent au retour à la croissance de notre pays. »

Le palmarès rassemble les 500 entreprises ayant eu le plus fort taux de croissance de leur chiffre d'affaires sur la période 2017-2020. Avec une multiplication de son chiffre d'affaires par 13 sur la période, soit une croissance annuelle moyenne de 135,09%, Fermentalg apparaît en 1 ère position parmi les sociétés cotées en Bourse, 1 ère du secteur « Chimie, Pharmacie, Cosmétiques » et en 14 ème position au niveau national tous secteurs confondus [1] .

Cette performance est liée à l'accélération des ventes d'Oméga-3s DHA ORIGINS®, la seule gamme d'Oméga-3s d'origine algale pouvant annoncer une concentration naturelle d'au-moins 550mg/g de DHA. Il s'agit du 1 er produit issu de la technologie unique et brevetée de Fermentalg mis sur le marché.

Prochaine publication : résultats annuels 2021,

le 22 avril 2022 (avant Bourse)

À propos de Fermentalg

Expert dans la recherche et l'exploitation bioindustrielle des microalgues, Fermentalg a pour objectif d'offrir des solutions durables et des produits innovants contribuant à l'élaboration de produits sains, naturels et performants. Notre métier : le développement, la production et la commercialisation de solutions durables et d'actifs issus de microalgues à destination de la nutrition, la santé et de l'environnement. Lipides nutritionnels, protéines alternatives, colorants alimentaires naturels et solutions environnementales innovantes composent l'offre présente et future de notre entreprise.

L'action Fermentalg, cotée sur Euronext à Paris (FR0011271600 - FALG), est éligible au PEA-PME et au « SRD long-seulement ». Elle fait partie de l'indice Gaïa, destiné à l'Investissement Socialement Responsable (ISR), regroupant les PME-ETI ayant reçues les meilleures notations en matière de performance environnementale, sociale et de gouvernance (ESG).

Plus d'informations : www.fermentalg.com

[1] Classement complet consultable ici .

