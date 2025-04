FERMENTALG : Fermentalg annonce une croissance de 36% de son chiffre d'affaires au premier trimestre 2025, portée par la conquête de nouveaux segments de marché

Libourne, le 1 er avril 2025 – Fermentalg, acteur clé des bio-solutions à base de micro-organismes aquatiques, enregistre une hausse de 36% de son chiffre d'affaires au premier trimestre 2025 (3,6 M€ contre 2,7 M€ au 1 er trimestre 2024) par rapport à la même période en 2024. Cette performance est notamment attribuable au succès de la stratégie d'enrichissement des débouchés commerciaux de la société vers de nouveaux segments de marché.

Diversification réussie

Les risques croissants sur la disponibilité des oméga-3 issus du poisson et les enjeux de souveraineté face à la montée du protectionnisme commercial conduisent de plus en plus d'industriels à rechercher des alternatives écologiquement et économiquement durables. Dans ce contexte, Fermentalg a su répondre aux besoins du marché en fournissant DHA Ωrigins™ , seul DHA d'origine algale 100% produit en Europe, notamment pour les secteurs de l'alimentation animale (pet food), de la nutrition infantile (infant formula) et de l'aquaculture.

Fermentalg poursuit ainsi sa transformation stratégique, grâce à sa nouvelle organisation commerciale, avec une approche centrée sur le client, et à sa performance industrielle, grâce à son partenariat avec Huvepharma, qui offre la compétitivité nécessaire pour adresser de nouveaux marchés.

Confirmation des objectifs 2025 et 2026

Fort de cette dynamique positive, Fermentalg réaffirme ses objectifs de croissance pour les années à venir. La société vise un chiffre d'affaires annuel d'au moins 25 millions d'euros d'ici 2026, soit une multiplication par plus de six par rapport à 2023. Cette ambition s'appuie sur l'accélération des ventes, le développement de partenariats stratégiques et l'innovation continue. L'année 2025 doit s'inscrire dans cette trajectoire et marquer une nouvelle progression significative par rapport à 2023 (4 M€ de chiffre d'affaires) et 2024 (11,5 M€).

Prochaine publication : chiffre d'affaires du 1 er semestre 2025,

le 8 juillet 2025 (après la clôture des marchés)

À propos de Fermentalg

Expert dans la recherche et l'exploitation bioindustrielle des microalgues, Fermentalg a pour objectif de proposer des solutions durables et des produits innovants qui contribuent au développement de produits sains, naturels et performants. Notre métier : le développement, la production et la commercialisation de solutions durables et d'ingrédients actifs issus des microalgues, destinés à la nutrition, à la santé et à l'environnement. Lipides nutritionnels, protéines alternatives, colorants alimentaires naturels et solutions environnementales innovantes constituent l'offre actuelle et future de notre société. L'action Fermentalg est cotée sur Euronext Growth Paris (FR0011271600 - ALGAE) et est éligible au PEA-PME. Elle a reçu la note Exemplaire (90/100) par EthiFinance ESG Ratings, agence de notation spécialisée dans la performance ESG des PME cotées sur les marchés européens, en faveur de l'Investissement Socialement Responsable (ISR).

