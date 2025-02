FERMENTALG : Fermentalg accélère sa transformation et structure son développement commercial au service de ses ambitions financières

Libourne, le 6 février 2024 – Fermentalg, acteur clé des bio-solutions à base de micro-organismes aquatiques, dévoile aujourd'hui les avancées de sa transformation stratégique initiée il y a un an sous l'impulsion de son Directeur général, Pierre Josselin.

Forte de 15 ans d'expertise en biotechnologie, Fermentalg s'est imposé comme un acteur clé dans la création de bio-solutions naturelles à base de micro-organismes aquatiques, répondant aux enjeux de la santé globale ( One Health ) et du développement durable, riche d'un portefeuille de plus de 200 brevets et de partenariats stratégiques avec des leaders industriels tels que HuvePharma, Givaudan et Suez.

Aujourd'hui, la Société franchit une nouvelle étape en structurant son organisation commerciale pour améliorer sa performance, avec l'objectif d'accélérer son développement sur ses segments de marché prioritaires et d'atteindre ses ambitions financières.

Une transformation structurée pour une croissance maîtrisée

Afin de renforcer sa position de leader dans le domaine des bio-solutions, Fermentalg a mis en place une organisation pluridisciplinaire plus agile et efficace, avec un accent renforcé sur :

Une approche centrée sur le client , pour mieux répondre aux attentes du marché à travers des solutions innovantes et sur-mesure ;

, pour mieux répondre aux attentes du marché à travers des solutions innovantes et sur-mesure ; La performance et la compétitivité industrielles , grâce à son partenariat stratégique avec HuvePharma apportant expérience des métiers de la fermentation, économies d'échelle et compétitivité coûts ;

, grâce à son partenariat stratégique avec HuvePharma apportant expérience des métiers de la fermentation, économies d'échelle et compétitivité coûts ; Une expansion géographique ambitieuse , ciblant en priorité les principaux marchés mondiaux aux États-Unis et en Chine.

Des segments de marché prioritaires et des objectifs clairs

Fermentalg se concentre sur cinq segments stratégiques sur lesquels ses solutions innovantes offrent une proposition de valeur différenciante et permettent d'ambitionner des parts de marché significatives à moyen terme :

Compléments alimentaires : objectif de 20% de part de marché sur un marché adressable estimé à plus de 100 M€, grâce à la gamme Ωrigins™, reconnue pour sa forte concentration en DHA et les allégations associées, et aux lancements programmés de nouveaux produits (EPA+DHA, Blue Ωrigins™ AOX, antioxydant de nouvelle génération) ;

: objectif de 20% de part de marché sur un marché adressable estimé à plus de 100 M€, grâce à la gamme Ωrigins™, reconnue pour sa forte concentration en DHA et les allégations associées, et aux lancements programmés de nouveaux produits (EPA+DHA, Blue Ωrigins™ AOX, antioxydant de nouvelle génération) ; Nutrition infantile : objectif de 10% de part de marché sur un marché adressable du DHA algal estimé à plus de 200 M€, grâce à son DHA Ωrigins™, seul DHA d'origine algale 100% produit en Europe ;

: objectif de 10% de part de marché sur un marché adressable du DHA algal estimé à plus de 200 M€, grâce à son DHA Ωrigins™, seul DHA d'origine algale 100% produit en Europe ; Alimentation fonctionnelle : expansion des gammes Ωrigins™ et Everzure™, colorant bleu naturel adapté aux exigences des consommateurs pour atteindre plus de 10% d'un marché d'environ 300 M€ ;

: expansion des gammes Ωrigins™ et Everzure™, colorant bleu naturel adapté aux exigences des consommateurs pour atteindre plus de 10% d'un marché d'environ 300 M€ ; Alimentation et santé des animaux de compagnie (« Petfood ») : alternative durable aux huiles de poisson, la gamme Ωrigins™ ambitionne jusqu'à 10% d'un marché estimé à 100 M€ ;

: alternative durable aux huiles de poisson, la gamme Ωrigins™ ambitionne jusqu'à 10% d'un marché estimé à 100 M€ ; Cosmétique et bien-être : développement d'actifs naturels pour les soins de la peau, grâce aux vertus démontrées de la souche de microalgue Galdieria sulphuraria pour la santé de la peau (acné et action anti-âge).

Par ailleurs, la société entend toujours pénétrer le marché de l'aquaculture, estimé à environ 400 M€, en oméga-3 Algal, segment à fort volume dans lequel la compétitivité industrielle du groupe Huvepharma est déterminante, compte tenu de prix plus faibles que dans l'alimentation humaine.

Une ambition financière confirmée

Grâce à cette nouvelle organisation, Fermentalg vise une croissance soutenue avec des objectifs financiers visant l'équilibre économique d'ici la fin 2026. La Société confirme son ambition de multiplier par plus de 6 son chiffre d'affaires entre 2023 et 2026, pour dépasser les 25 M€ à cet horizon, grâce à l'industrialisation de nouveaux produits, l'acquisition de clients stratégiques dans les segments sus nommés, l'expansion géographique et l'optimisation de ses coûts de production.

Fermentalg mise sur la diversification de ses sources de revenus, la maîtrise des marges brutes et la stabilisation de ses dépenses opérationnelles pour atteindre un Ebitda à l'équilibre d'ici fin 2026, conformément à la feuille de route.

Une vision portée par l'innovation et la durabilité

Fermentalg s'appuie sur une culture d'innovation forte, combinant expertises scientifiques, liens avec quelques clients stratégiques dans chacun des segments, capacité d'industrialisation avec son partenaire HuvePharma et engagement sociétal et environnemental. Son ambition est claire : proposer des alternatives naturelles et durables pour un avenir plus sain, tout en assurant une croissance financière solide.

En parallèle de son expansion commerciale, Fermentalg maintient son engagement en faveur de la durabilité. L'entreprise vise l'utilisation d'une énergie totalement décarbonée d'ici 2030 et poursuit ses efforts pour réduire son empreinte environnementale, tout en développant des solutions qui préservent la biodiversité marine.

À propos de Fermentalg

Expert dans la recherche et l'exploitation bioindustrielle des microalgues, Fermentalg a pour objectif de proposer des solutions durables et des produits innovants qui contribuent au développement de produits sains, naturels et performants. Notre métier : le développement, la production et la commercialisation de solutions durables et d'ingrédients actifs issus des microalgues, destinés à la nutrition, à la santé et à l'environnement. Lipides nutritionnels, protéines alternatives, colorants alimentaires naturels et solutions environnementales innovantes constituent l'offre actuelle et future de notre société. L'action Fermentalg est cotée sur Euronext Growth Paris (FR0011271600 - ALGAE) et est éligible au PEA-PME. Elle a reçu la note Exemplaire (90/100) par EthiFinance ESG Ratings, agence de notation spécialisée dans la performance ESG des PME cotées sur les marchés européens, en faveur de l'Investissement Socialement Responsable (ISR).

