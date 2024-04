Fermentalg creuse ses pertes en 2023 mais reste optimiste

(AOF) - Fermentalg annonce 15,9 millions d’euros de trésorerie à fin 2023 et estime disposer d’un horizon de liquidités jusqu’au milieu du deuxième trimestre 2025. Le spécialiste des microalgues affiche une perte nette de 14,14 millions d’euros sur l’exercice contre 9,87 millions en 2022, pour un chiffre d’affaires en repli de 47% à 4,1 millions d’euros. Le groupe accuse les "freins conjoncturels qui ont affecté la consommation, en particulier sur le segment de la nutraceutique", et "deux clients majeurs ayant fortement réduit ou complètement annulé leurs achats".

Après avoir géré cet exercice 2023 "de transition" et fort d'un bon début d'année 2024, Fermentalg aborde les prochains mois "avec confiance "et confirme ses ambitions de chiffre d'affaires à 10 millions d'euros en 2024 et plus de 25 millions d'euros à l'horizon 2026.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Services aux collectivités

Les enjeux du recyclage de l'eau

Selon un rapport du Forum économique mondial, la demande en eau va bondir de 55 % à l'horizon 2050. Or l'eau n'est recyclée qu'à 11% sur le plan mondial, avec de fortes disparités selon les pays : si ce taux atteint 89 % en Israël, il tombe à 15 % en Espagne. Il est même inférieur à 1 % en France ! La dirigeante de Veolia estime pourtant que le taux de 10 % visé à l'horizon 2030, dans le cadre du nouveau plan Eau annoncé par les autorités, est atteignable sous certaines conditions. Au premier rang se trouve la simplification administrative. Veolia s'engage à tripler sa production d'eau recyclée d'ici à 2030 pour la porter à 3 milliards de m3. Dans ce domaine, le leader mondial des services à l'environnement a renforcé son savoir-faire lors de son OPA sur l'ex-groupe Suez.