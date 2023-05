FERMENTALG : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2023

Libourne – 10 mai 2023 – Fermentalg (Euronext – FALG), expert français des microalgues, publie son chiffre d'affaires non audité au titre du 1 er trimestre de l'exercice 2023.

À cette occasion, Philippe Lavielle, PDG de Fermentalg, déclare : « Ce premier trimestre, qui marque une légère progression par rapport à la fin de l'année 2022, reste bien en deçà du premier trimestre 2022 et de nos ambitions sur le marché des Omega-3 d'origine algale. En ce début d'année nous intensifions nos efforts marketing et l'enrichissement de notre offre pour nous permettre d'accélérer notre croissance dans les mois à venir. »

Un premier trimestre marquant un retour progressif à la croissance

(en K€) T1 2022 T1 2023 Chiffre d'affaires 2 894 1 495



Les ventes du 1 er trimestre 2023 s'élèvent à 1,5 M€, en retrait de 48% par rapport à la même période de l'exercice précédent qui avait enregistré un trimestre record pour Fermentalg et où se reflétait pleinement la montée en puissance de la gamme d'Oméga-3s DHA ORIGINS®.

Après une fin d'année 2022 marquée par un ralentissement macroéconomique et un attentisme dans les filières de distribution, le premier trimestre 2023 enregistre une progression de 3% par rapport au 4 ème trimestre 2022 et de 49% par rapport au 3 ème trimestre 2022.

Ces ventes, principalement réalisées sur le segment des Oméga-3s, en Europe et en Amérique du Nord, comprennent également les revenus (125 k€) issus d'une seconde production industrielle du colorant alimentaire bleu naturel BLUE ORIGINS®.

Pour mémoire, cette production est destinée à fournir à DDW, filiale du Groupe Givaudan, des échantillons pré-commerciaux pour ses prospects, avant l'obtention des autorisations réglementaires préalables à la mise sur le marché du colorant.

Lancements de nouveaux produits en soutien du développement commercial

Ce début d'année est également marqué par la diversification de l'offre produits grâce à une segmentation de marché. Elle vise à servir la demande d'Omega-3s combinant DHA et EPA, à proposer des formulations utilisables dans des aliments (chocolats, gommes) et à développer le segment de l'alimentation infantile.

Fermentalg entend ainsi renforcer son portefeuille d'offres en 2023 et l'assise commerciale de son activité Lipides avec la promotion de son huile la plus concentrée du marché et enrichie en acides gras essentiels pour couvrir l'intégralité du marché des Oméga-3s. La gamme Lipides s'ouvre également de nouveaux débouchés grâce aux tendances de fond en faveur d'une alimentation fonctionnelle et de nouvelles habitudes alimentaires destinées à limiter l'impact sur les ressources animales.

En ce qui concerne le programme Colorants et Protéines, au-delà du colorant alimentaire bleu naturel précommercialisé par DDW, filiale du groupe Givaudan, Fermentalg prépare le lancement en fin d'année d'un bioactif antioxydant à partir de la phycocyanine.

Prochaine publication : information financière du 2 ème trimestre 2023,

le 19 juillet 2023 (après Bourse)

À propos de Fermentalg

Expert dans la recherche et l'exploitation bioindustrielle des microalgues, Fermentalg a pour objectif d'offrir des solutions durables et des produits innovants contribuant à l'élaboration de produits sains, naturels et performants. Notre métier : le développement, la production et la commercialisation de solutions durables et d'actifs issus de microalgues à destination de la nutrition, la santé et de l'environnement. Lipides nutritionnels, protéines alternatives, colorants alimentaires naturels et solutions environnementales innovantes composent l'offre présente et future de notre entreprise.

L'action Fermentalg, cotée sur Euronext à Paris (FR0011271600 - FALG), est éligible au PEA-PME et au « SRD long-seulement ». Elle bénéficie d'une note Exemplaire (85/100) de Gaïa Research, agence de notation spécialisée dans la notation des performances ESG des PME-ETI cotées sur les marchés européens, en faveur d'un Investissement Socialement Responsable (ISR).

Plus d'informations : www.fermentalg.com

Contact Journalistes : Contact Investisseurs : ACTUS finance & communication

Fatou-Kiné N'DIAYE

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 34

fndiaye@actus.fr ACTUS finance & communication

Anne-Catherine BONJOUR

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 93

fermentalg@actus.fr

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : yp1qZ5ppZW6XnZyeYcqamJWUZmhklGSUbWTImmVvaZvJZ3BgnGaTl5rKZnBqnmdr

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Information financière trimestrielle :

- Information financière du premier trimestre Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/79925-fermentalg_cp_cat1_2023_vfr.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com