FERMENTALG : Chiffre d'affaires annuel record en 2024 et trajectoire confirmée pour 2026

Libourne – 14 janvier 2025 – Fermentalg (Euronext Growth / ALGAE) annonce un chiffre d'affaires annuel 2024 [1] record et confirme sa trajectoire de croissance pour atteindre la rentabilité à l'horizon 2026.

Un chiffre d'affaires multiplié par près de 3 en 1 an

Fermentalg boucle un exercice 2024 record sur le plan commercial avec un chiffre d'affaires de 11,5 M€, très nettement supérieur à celui de 2023 (4 M€) et à l'objectif fixé en début d'année dernière (10 M€). Cette performance est d'autant plus remarquable que Fermentalg a eu à gérer, en fin d'année, des annulations et reports de commandes de deux clients significatifs qui auraient dû permettre de dépasser largement le dernier objectif annoncé en cours d'exercice (12 M€).

Une conquête engagée sur de nouveaux segments de marché

L'un des enjeux majeurs de la nouvelle feuille de route commerciale, initiée fin 2023 [2] , était l'entrée de Fermentalg dans de nouveaux segments de marché des lipides nutritionnels. Cette stratégie, qui s'inscrit dans le temps long (cycles commerciaux de 18 mois environ), porte d'ores et déjà ses fruits avec des premières commandes significatives dans l'alimentation infantile (12% des ventes 2024) et des premiers référencements dans la nutrition animale (7%). Des premiers contacts ont également été noués dans l'aquaculture.

Une ambition de croissance confirmée à court et moyen terme

Cette conquête de nouveaux segments sera un moteur important de la croissance attendue en 2025 et au-delà.

Fermentalg détaillera début février son plan d'action pour l'année 2025, qui combinera la poursuite de l'accélération des ventes dans les lipides nutritionnels, le démarrage de l'activité commerciale dans les colorants alimentaires naturels et la poursuite du développement des nouveaux relais de croissance issus des programmes de R&D.

L'année à venir doit conforter la trajectoire permettant d'atteindre l'objectif d'un chiffre d'affaires d'au moins 25 M€ à l'horizon 2026.

Prochaine publication : résultats annuels 2024,

le 20 mars 2025 (après la clôture des marchés)

À propos de Fermentalg

Expert dans la recherche et l'exploitation bioindustrielle des microalgues, Fermentalg a pour objectif de proposer des solutions durables et des produits innovants qui contribuent au développement de produits sains, naturels et performants. Notre métier : le développement, la production et la commercialisation de solutions durables et d'ingrédients actifs issus des microalgues, destinés à la nutrition, à la santé et à l'environnement. Lipides nutritionnels, protéines alternatives, colorants alimentaires naturels et solutions environnementales innovantes constituent l'offre actuelle et future de notre société. L'action Fermentalg est cotée sur Euronext Growth Paris (FR0011271600 - ALGAE) et est éligible au PEA-PME. Elle a reçu la note Exemplaire (90/100) par EthiFinance ESG Ratings, agence de notation spécialisée dans la performance ESG des PME cotées sur les marchés européens, en faveur de l'Investissement Socialement Responsable (ISR).

[1] Non audité

[2] Cf communiqué de presse du 19 décembre 2023 « Nouveau plan stratégique 2024 - 2026 et partenariat industriel majeur // Accélération vers un modèle de croissance rentable et durable »