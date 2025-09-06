FERMENTALG : Chiffre d'affaires à fin septembre 2025 : 9,6 MEUR // Confirmation d'un objectif de croissance à deux chiffres en 2025 et catalyseurs importants pour 2026

Libourne, le 7 octobre 2025 – Fermentalg, acteur clé des BioSolutions à base de micro-organismes aquatiques, annonce son chiffre d'affaires non audité à fin septembre 2025 et fait le point sur ses avancées commerciales.

Le niveau de facturations, stable à fin septembre 2025, ne remet pas en cause l'objectif de croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires annuel, attendu aux alentours de 13 M€ contre 11,5M€ en 2024. La Société confirme par ailleurs des perspectives plus favorables dès 2026, portées par le lancement industriel et commercial de nouveaux produits, dont le colorant bleu naturel, l'acquisition de clients stratégiques dans de nouveaux segments de marché à plus fortes marges, l'expansion géographique et l'optimisation de ses coûts de production.

Confirmation de la percée dans la nutrition infantile et l'aquaculture

Au-delà de son marché historique des compléments alimentaires, l'exercice 2025 est marqué par une extension significative du déploiement commercial de la gamme Ωrigins™, seul DHA d'origine algale 100% produit en Europe, vers de nouveaux segments stratégiques, notamment celui de la nutrition infantile qui fait face à des enjeux importants de durabilité résultant des risques liés à la transition écologique.

Au total, les segments de la nutrition infantile et de l'aquaculture représentent environ 40% des ventes annuelles, le reste provenant des compléments alimentaires.

Ce mouvement, rendu possible par l'optimisation de la performance industrielle et la baisse des prix de revient, a permis, dans un contexte macroéconomique incertain, de stabiliser le chiffre d'affaires global cumulé à fin septembre 2025 à 9,6 M€ à tout en ouvrant des perspectives intéressantes pour le futur.

Accord prometteur sur le marché chinois

Si l'Europe, où la gamme Ωrigins™ offre des atouts en termes de souveraineté alimentaire et de circuits courts, représente aujourd'hui plus de 80% des ventes, Fermentalg prépare activement son expansion géographique.

Ainsi, après avoir sécurisé son accès au marché nord-américain, zone clé sur le segment des compléments alimentaires, dans le cadre d'un accord stratégique de distribution avec la société Better Origin™ Ingredients [1] , Fermentalg vient de sceller un accord avec le groupe chinois SIRIO . Ce puissant sous-traitant pharmaceutique (CDMO [2] ), qui propose des produits de santé nutritionnelle, a annoncé avoir choisi Fermentalg comme partenaire pour fournir du DHA d'origine algale en substitution de son fournisseur historique.

Préparation des stocks en vue de la commercialisation du colorant naturel bleu

Enfin, dans le domaine des colorants alimentaires, après l'homologation par la Food and Drugs Administration (FDA) américaine de son colorant bleu naturel Galdieria Blue [3] , Fermentalg est entré dans la phase de production des premiers lots industriels, afin de constituer un stock et être capable de répondre aux premières commandes en volume prévues dès 2026.

Pour rappel, Galdieria Blue est un produit de rupture dont l'ambition est de devenir la BioSolution de référence dans l'industrie alimentaire pour les boissons et les confiseries, en substitution du colorant synthétique « bleu 1 » (E 133), produit à base de pétrole.

Prochaine publication : chiffre d'affaires 2025,

le 22 janvier 2026 (après la clôture des marchés)

À propos de Fermentalg

Fermentalg développe des BioSolutions à partir de micro-organismes aquatiques qui répondent aux objectifs d'un développement durable, en alliant performance économique, sociale et environnementale pour toutes ses parties prenantes. Fermentalg se positionne comme un acteur clé de la transition vers une économie plus durable en valorisant le potentiel des microalgues pour des solutions naturelles avec un impact positif sur la santé globale : celle des plantes, des animaux, des hommes et de la planète. Les lipides fonctionnels et la production de protéines fonctionnelles (antioxydants, colorants) constituent l'offre actuelle et future de la société

L'action Fermentalg est cotée sur Euronext Growth Paris (FR0011271600 - ALGAE) et est éligible au PEA-PME. Elle a reçu la note Exemplaire (90/100) par EthiFinance ESG Ratings, agence de notation spécialisée dans la performance ESG des PME cotées sur les marchés européens, en faveur de l'Investissement Socialement Responsable (ISR).

Pour plus d'informations : www.fermentalg.com

[1] Cf communiqué de presse du 11 septembre 2025

[2] Les sous-traitants pharmaceutiques aussi appelés CDMO (Contract Development Manufacturing Organisations) ont pour cœur de métier la fabrication et le conditionnement, à échelle industrielle, de médicaments.

[3] Cf communiqué de presse du 12 mai 2025