FERMENTALG : Chiffre d'affaires 2019 : 1,9 MEUR // Démarrage prometteur des ventes d'Oméga 3

DHA ORIGINS® (huile algale riche en Oméga 3) : premières ventes enregistrées et avancées dans le partenariat avec DSM Nutritional Products ;

(huile algale riche en Oméga 3) : premières ventes enregistrées et avancées dans le partenariat avec DSM Nutritional Products ; KALVEA® (protéine algale sans OGM) : avancées des phases de pré-industrialisation et préparation de la commercialisation ;

(protéine algale sans OGM) : avancées des phases de pré-industrialisation et préparation de la commercialisation ; Puits de carbone (biofiltre algal) : nouveaux pilotes déployés dans le cadre du partenariat avec le Groupe SUEZ.

Libourne - 23 janvier 2020 - Fermentalg (Euronext - FALG), acteur majeur français des micro algues, présente les faits marquants de son activité ainsi que le chiffre d'affaires de l'exercice 2019[1].

A cette occasion, Philippe Lavielle, PDG de Fermentalg, déclare : « Nous venons de boucler une année charnière dans l'histoire de notre entreprise qui, à l'occasion de son 10ème anniversaire, a réussi sa mutation en entreprise industrielle et commerciale. C'est une grande fierté d'avoir franchi cette marche importante et de très bon augure pour 2020 et les années suivantes car nous disposons de nombreux leviers pour accélérer cette dynamique. »

DHA ORIGINS® : 1,9 M€ de chiffre d'affaires pour la première année de commercialisation

Après un exercice 2018 consacré à la mise en place des procédés et aux livraisons des premiers échantillons, 2019 a marqué l'entrée de Fermentalg dans la phase de commercialisation en volume de DHA ORIGINS®, son huile algale riche en Oméga 3. Cette transition a permis à l'entreprise de générer 1,9 M€ de chiffre d'affaires issu directement de la vente de ses produits contre seulement 0,1 M€ sur l'exercice 2018.

Ventes de produits S1

2018 S2

2018 2018 S1

2019 S2

2019

2019 7 K€ 135 K€ 142 K€ 338 K€ 1 557 K€ 1 895 K€

En outre, Fermentalg a annoncé, en toute fin d'année dernière, avoir finalisé avec succès le processus de qualification de DHA ORIGINS 550® auprès de son partenaire commercial DSM Nutritional Products, filiale de Royal DSM.

Pour mémoire, Fermentalg et DSM Nutritional Products ont signé un accord pluriannuel au terme duquel Fermentalg vendra à DSM son ORIGINS DHA 550®, une huile algale naturelle affichant la plus forte concentration en DHA du marché.

Fort de l'adoption croissante de son produit par plusieurs acteurs majeurs du marché des compléments alimentaires et des premières livraisons prévues cette année à DSM Nutritional Products, Fermentalg ambitionne une progression significative de ses ventes en 2020.

Présentation de KALVEA® et obtention du statut « Self GRAS » aux Etats-Unis

2019 a également été marqué par l'enrichissement du portefeuille produit avec la présentation, début octobre, des premiers échantillons de KALVEA®, la protéine algale non OGM développée par Fermentalg, à l'occasion du sommet européen Bridge2Food.

En parallèle, les démarches réglementaires en vue d'obtenir les autorisations de commercialisation de cette nouvelle protéine alternative ont été engagées et ont abouti à l'obtention du statut « Self GRAS » (Generally Recognized As Safe), délivré par un panel d'experts américains, ouvrant la voie à sa commercialisation aux Etats-Unis.

La gamme KALVEA® se positionne comme un superaliment, grâce à une biomasse riche en protéines associée à un niveau élevé et complet d'acides aminés essentiels, de vitamines, minéraux et autres composés à haute valeur nutritive. Fermentalg prévoit de démarcher ses premiers prospects commerciaux au 2ème semestre 2020 pour une commercialisation dès début 2021.

Puits de carbone : 4 sites pilotes et une efficacité validée par l'INERIS pour la dépollution de l'air

2019 a aussi vu l'inauguration d'un nouveau Puits de carbone par le Syndicat Mixte Intercommunal de Traitement des Déchets Urbains du Val-de-Marne (SMITDUVM). Cette installation porte à 4 le nombre de projets pilotes (2 en milieu urbain et 2 au cœur de sites industriels) qui fournissent chaque jour de précieux résultats sur le terrain.

Surtout, l'année a été marquée par la publication de l'étude d'efficacité réalisée par l'INERIS[2]. Le laboratoire expert dans la mesure de la qualité de l'air a confirmé l'efficacité du Puits de carbone par des mesures de taux d'abattement des poussières fines (de l'ordre de 66% à 99%) et une réduction drastique des NO 2 (de 76% à 97% selon les configurations).

Le programme se poursuit en 2020 dans le cadre du contrat de collaboration exclusif signé en 2018 avec le Groupe SUEZ et a d'ores et déjà donné lieu, ce mercredi 22 janvier, à l'inauguration d'un nouveau pilote installé dans l'usine de dépollution Carré de Réunion dans la Communauté d'agglomération Versailles Grand Parc (Yvelines).

En parallèle, le Puits de Carbone a été sélectionné par le Comité d'Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024 et la Délégation Interministérielle aux Jeux Olympiques et Paralympiques (DIJOP) parmi les Programmes d'Investissement d'Avenir (PIA) susceptibles d'être utiles ou d'inspirer l'organisation des Jeux. A ce titre, le Puits de carbone a été présenté lors de l'évènement «Investissements d'avenir & Paris 2024 : le meilleur de l'innovation Française au service des Jeux ! »

8,0 M€ de trésorerie à fin 2019

Au 31 décembre 2019, la trésorerie brute ressortait à 8,0 M€ contre 12,5 M€ à fin 2018, témoignant de la capacité de l'entreprise à maîtriser sa consommation nette de trésorerie dans un contexte de montée en puissance industrielle et commerciale.

Au cours de l'exercice, Fermentalg a finalisé un prêt de 400 K€ avec Bpifrance pour financer le développement industriel de la plateforme Oméga 3 et une ligne de financement en fonds propres avec Kepler Chevreux pour accompagner le développement commercial. Cette ligne a été utilisée à hauteur de 1 100 K€ sur l'exercice.

Comme déjà annoncé, la société étudie diverses solutions de financement et de partenariats industriels et/ou financiers afin de faire face à ses échéances financières et soutenir ses ambitions de développement.

À propos de Fermentalg :

Expert dans la recherche et l'exploitation bioindustrielle des micro algues, Fermentalg a pour objectif d'offrir des solutions durables et des produits innovants contribuant à l'élaboration de produits sains, naturels et performants. Notre métier : le développement, la production et la commercialisation de solutions durables et d'actifs issus de micro algues à destination de la nutrition, la santé et de l'environnement. Lipides nutritionnels, protéines alternatives et colorants alimentaires naturels composent l'offre présente et future de notre entreprise.

L'action Fermentalg est cotée sur Euronext à Paris (FR0011271600 - FALG).

Plus d'informations : www.fermentalg.com

Contact Journalistes : Contact Investisseurs : ACTUS finance & communication

Alexandra PRISA

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 90

aprisa@actus.fr ACTUS finance & communication

Jérôme FABREGUETTES-LEIB

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 78

jfl@actus.fr

[1] Données non auditées

[2] Institut national de l'environnement industriel et des risques