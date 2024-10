Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Fermentalg: CA presque triplé à neuf mois information fournie par Cercle Finance • 04/10/2024 à 13:15









(CercleFinance.com) - Fermentalg gagne 2% après l'annonce d'un chiffre d'affaires de 9,7 millions d'euros pour les neuf premiers mois de 2024, multiplié par près de trois fois en comparaison annuelle, et dépassant son précédent plus haut (6,2 millions) de fin septembre 2022.



'Cette performance est notamment le fruit de l'élargissement du portefeuille de clients, avec plus de 30% de comptes actifs par rapport à la même période de 2023, et une augmentation du chiffre d'affaires moyen', explique-t-il.



Le spécialiste de la recherche et de l'exploitation bioindustrielle des microalgues maintient son objectif de chiffre d'affaires de l'ordre de 12 millions d'euros pour l'année 2024, 'malgré un contexte de marché qui s'est durci pendant l'été'.





Valeurs associées FERMENTALG 0,41 EUR Euronext Paris +1,48%