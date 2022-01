FERMENTALG : Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec la société de Bourse Gilbert Dupont

Communiqué de presse

Libourne – 4 janvier 2022 – Fermentalg (Euronext – FALG), acteur majeur français des microalgues, annonce que, au titre du contrat de liquidité confié par la société à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 43925;

Solde en espèces : 168 372,84€.

Au cours du 2 ème semestre 2021, il a été négocié un total de :

ACHAT 510 226 titres 1 468 981,81€ 1 539 transactions VENTE 520 184 titres 1 507 426,64€ 1 733 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 53883;

Solde en espèces : 129 928,02€.

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 0;

Solde en espèces : 500 000,00€.

Prochaine publication : chiffre d'affaires 2021, le 27 janvier 2022 (après Bourse)

À propos de Fermentalg

Expert dans la recherche et l'exploitation bioindustrielle des microalgues, Fermentalg a pour objectif d'offrir des solutions durables et des produits innovants contribuant à l'élaboration de produits sains, naturels et performants. Notre métier : le développement, la production et la commercialisation de solutions durables et d'actifs issus de microalgues à destination de la nutrition, la santé et de l'environnement. Lipides nutritionnels, protéines alternatives, colorants alimentaires naturels et solutions environnementales innovantes composent l'offre présente et future de notre entreprise.

L'action Fermentalg, cotée sur Euronext à Paris (FR0011271600 - FALG), est éligible au PEA-PME et au « SRD long-seulement ». Elle fait partie de l'indice Gaïa, destiné à l'Investissement Socialement Responsable (ISR), regroupant les PME-ETI ayant reçues les meilleures notations en matière de performance environnementale, sociale et de gouvernance (ESG).

Plus d'informations: www.fermentalg.com

Contact Journalistes: Contact Investisseurs: ACTUS finance & communication

Anne-Catherine BONJOUR

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 93

acbonjour@actus.fr ACTUS finance & communication

Jérôme FABREGUETTES-LEIB

Tél.: +33 (0)1 53 67 36 78

fermentalg@actus.fr

Annexes

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR TOTAL 1539 510226 1 468 981,81 1733 520184 1 507 426,64 01/07/2021 20 8484 22 072,82 1 100 260,00 02/07/2021 0 0 - 25 8834 23 591,20 05/07/2021 27 11289 33 104,99 40 12392 37 099,17 06/07/2021 21 5292 14 883,75 13 3039 8 666,01 07/07/2021 19 5646 15 293,88 7 900 2 451,96 08/07/2021 26 9844 25 725,33 23 7112 18 720,21 09/07/2021 4 468 1 234,16 15 4313 11 448,43 12/07/2021 14 3335 8 716,69 14 3625 9 608,43 13/07/2021 9 1950 5 021,06 8 3081 8 121,21 14/07/2021 13 5401 14 010,73 10 2642 6 926,80 15/07/2021 10 3458 8 885,68 8 2500 6 454,50 16/07/2021 7 1415 3 605,00 8 1300 3 335,93 19/07/2021 16 7442 18 457,65 0 0 - 20/07/2021 7 1725 4 162,25 17 9326 23 173,24 21/07/2021 5 665 1 662,50 19 11944 31 060,37 22/07/2021 2 555 1 484,63 15 2050 5 521,06 23/07/2021 17 5255 14 109,15 10 2755 7 477,35 26/07/2021 7 2055 5 438,76 8 1665 4 435,23 27/07/2021 13 3427 8 995,53 2 375 1 003,13 28/07/2021 4 1000 2 590,00 18 7355 19 515,76 29/07/2021 3 3471 9 686,17 20 4526 12 731,64 30/07/2021 15 3194 8 717,70 14 3146 8 639,23 02/08/2021 2 1398 3 854,57 18 4145 11 652,42 03/08/2021 11 2314 6 614,34 3 300 870,00 04/08/2021 11 7971 22 618,51 3 700 2 032,52 05/08/2021 15 7359 20 029,73 5 2000 5 520,00 06/08/2021 12 3264 8 702,80 19 6479 17 500,43 09/08/2021 18 5943 15 952,20 13 2100 5 663,28 10/08/2021 16 6716 17 790,01 12 4590 12 313,13 11/08/2021 6 1344 3 597,48 9 3888 10 442,39 12/08/2021 15 4150 11 112,87 7 3655 9 846,57 13/08/2021 16 5655 15 047,96 11 2373 6 368,42 16/08/2021 0 3214 8 504,24 0 710 1 881,50 17/08/2021 19 5952 15 594,24 28 8177 21 827,68 18/08/2021 6 1152 3 111,32 21 5916 16 116,37 19/08/2021 21 5679 15 262,88 35 8841 23 975,02 20/08/2021 19 7742 20 871,66 11 3748 10 138,71 23/08/2021 0 0 - 37 12903 35 592,93 24/08/2021 7 3691 10 253,97 32 8598 24 337,50 25/08/2021 15 9018 25 793,28 35 9719 28 135,53 26/08/2021 33 11267 31 699,70 19 2068 5 895,66 27/08/2021 15 5435 14 990,82 28 6862 19 209,48 30/08/2021 4 452 1 279,43 8 1273 3 661,28 31/08/2021 8 2344 6 716,03 11 2485 7 196,06 01/09/2021 0 0 - 15 4314 12 861,76 02/09/2021 0 3050 8 866,35 0 3803 11 145,83 03/09/2021 12 4850 15 417,67 8 4633 14 852,01 06/09/2021 12 5932 18 773,00 14 5266 16 872,26 07/09/2021 0 6365 19 763,96 0 2150 6 701,55 08/09/2021 13 3926 12 138,80 17 8176 25 593,33 09/09/2021 15 3702 11 438,81 24 6311 19 792,56 10/09/2021 35 10034 30 994,02 6 2625 8 401,31 13/09/2021 41 12082 34 897,65 7 1210 3 516,87 14/09/2021 21 6870 19 297,14 18 4494 12 741,84 15/09/2021 4 667 1 880,94 32 9438 26 978,52 16/09/2021 12 5249 14 816,88 16 2275 6 485,80 17/09/2021 7 1818 5 116,58 22 3717 10 593,82 20/09/2021 25 6266 17 166,33 8 2750 7 566,35 21/09/2021 15 2615 7 103,91 9 2511 6 983,84 22/09/2021 7 3803 10 309,55 19 5780 15 841,25 23/09/2021 1 100 277,50 12 2611 7 341,61 24/09/2021 3 550 1 541,98 22 3193 8 960,52 27/09/2021 10 3811 10 976,44 25 6175 18 095,22 28/09/2021 11 2108 6 036,68 10 2487 7 239,16 29/09/2021 0 0 - 3 108 313,20 30/09/2021 7 2172 6 247,98 8 1290 3 767,83 01/10/2021 9 2018 5 757,76 10 3436 9 976,08 04/10/2021 20 6263 17 914,06 7 3225 9 337,99 05/10/2021 6 1805 5 118,26 12 2538 7 308,42 06/10/2021 13 2431 6 876,57 5 1255 3 578,76 07/10/2021 9 5219 14 746,28 7 1039 2 974,24 08/10/2021 28 7942 21 980,28 10 4900 13 669,04 11/10/2021 0 0 - 32 11418 32 379,16 12/10/2021 0 1187 3 435,06 0 500 1 452,50 13/10/2021 9 3715 10 755,67 6 1515 4 406,83 14/10/2021 2 1222 3 541,60 7 1750 5 107,73 15/10/2021 28 7289 20 724,81 14 4643 13 279,44 18/10/2021 15 3926 11 001,83 13 3210 9 054,13 19/10/2021 3 800 2 224,00 7 850 2 375,50 20/10/2021 2 533 1 504,71 19 3461 9 863,16 21/10/2021 9 3331 9 364,11 15 1903 5 377,88 22/10/2021 13 5100 14 253,99 19 4200 11 763,78 25/10/2021 1 44 122,76 11 1706 4 807,00 26/10/2021 4 1363 3 843,39 7 1615 4 578,69 27/10/2021 17 3710 10 399,87 2 333 935,73 28/10/2021 0 365 1 022,00 0 6011 16 981,08 29/10/2021 0 500 1 447,50 0 12353 36 811,94 01/11/2021 12 2613 7 929,93 25 3047 9 513,34 02/11/2021 29 5015 15 674,58 15 2237 7 038,50 03/11/2021 37 10969 33 452,16 10 2341 7 325,46 04/11/2021 34 7438 22 931,35 39 7845 24 572,11 05/11/2021 12 3812 11 596,49 10 2416 7 424,61 08/11/2021 1 200 611,00 22 4843 15 092,73 09/11/2021 7 1916 6 095,37 22 3619 11 871,41 10/11/2021 29 9072 30 068,24 15 4187 14 128,19 11/11/2021 0 4363 13 943,71 0 5369 17 425,09 12/11/2021 20 5232 16 570,27 6 2566 8 390,82 15/11/2021 22 4581 14 209,57 20 5083 15 967,38 16/11/2021 5 1765 5 456,14 8 3650 11 415,01 17/11/2021 6 471 1 470,04 20 4631 14 786,78 18/11/2021 28 8672 27 578,69 12 3016 9 745,60 19/11/2021 0 9591 29 327,36 0 3602 11 071,83 22/11/2021 13 2591 7 707,71 6 1461 4 366,64 23/11/2021 16 3393 9 921,13 9 3416 10 063,54 24/11/2021 1 1000 3 015,00 32 9610 29 133,68 25/11/2021 8 3729 11 211,98 7 1631 4 932,96 26/11/2021 31 7373 21 639,76 4 800 2 341,28 29/11/2021 4 200 578,26 24 5711 17 049,05 30/11/2021 11 1935 5 680,39 1 200 600,00 01/12/2021 2 653 1 932,75 15 3226 9 574,12 02/12/2021 19 4749 14 026,65 16 4303 12 790,67 03/12/2021 18 4575 13 418,93 14 2301 6 801,53 06/12/2021 0 0 - 14 3133 9 433,46 07/12/2021 5 850 2 628,97 17 4187 13 019,48 08/12/2021 13 4138 12 817,87 6 2515 7 848,06 09/12/2021 14 6751 20 566,25 18 4700 14 398,45 10/12/2021 15 3269 9 970,78 13 5376 16 506,47 13/12/2021 18 5865 17 829,60 11 3824 11 698,76 14/12/2021 23 7315 22 056,19 13 3172 9 665,72 15/12/2021 0 0 - 21 6787 20 659,63 16/12/2021 30 9805 29 708,17 19 8060 24 741,78 17/12/2021 0 5470 16 464,70 0 3500 10 607,45 20/12/2021 13 4298 12 618,07 11 1421 4 181,15 21/12/2021 0 1215 3 538,32 0 3684 10 872,22 22/12/2021 8 3294 9 745,96 7 3800 11 496,14 23/12/2021 10 2903 8 613,78 7 1440 4 295,52 24/12/2021 15 4756 14 002,14 6 465 1 376,91 27/12/2021 18 4625 13 554,03 9 4448 13 140,28 28/12/2021 12 3150 9 279,90 18 5469 16 314,57 29/12/2021 12 3302 9 776,56 8 826 2 454,05 30/12/2021 0 926 2 731,70 0 5193 15 597,69 31/12/2021 1 222 678,21 25 5385 16 613,26

