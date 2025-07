FERMENTALG : Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec la société de Bourse Gilbert Dupont

Libourne – 21 juillet 2025 – Fermentalg, acteur clé des bio-solutions à base de micro-organismes aquatiques, annonce que, au titre du contrat de liquidité confié par la société à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 135 062 ;

Solde en espèces : 65 971,55 €.

Au cours du 1 er semestre 2025, il a été négocié un total de :

ACHAT 621 974 titres 268 636,20 € 1 928 transactions VENTE 634 083 titres 278 797,14 € 1 967 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 135 062 ;

Solde en espèces : 65 971,55 €.

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 0 ;

Solde en espèces : 500 000,00 €.

Prochaine publication : résultats du 1 er semestre 2025,

le 11 septembre 2025 (après la clôture des marchés)

À propos de Fermentalg

Expert dans la recherche et l'exploitation bioindustrielle des microalgues, Fermentalg a pour objectif de proposer des solutions durables et des produits innovants qui contribuent au développement de produits sains, naturels et performants. Notre métier : le développement, la production et la commercialisation de solutions durables et d'ingrédients actifs issus des microalgues, destinés à la nutrition, à la santé et à l'environnement. Lipides nutritionnels, protéines alternatives, colorants alimentaires naturels et solutions environnementales innovantes constituent l'offre actuelle et future de notre société. L'action Fermentalg est cotée sur Euronext Growth Paris (FR0011271600 - ALGAE) et est éligible au PEA-PME. Elle a reçu la note Exemplaire (90/100) par EthiFinance ESG Ratings, agence de notation spécialisée dans la performance ESG des PME cotées sur les marchés européens, en faveur de l'Investissement Socialement Responsable (ISR).

Pour plus d'informations : www.fermentalg.com

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR TOTAL 1 928 621 974 268 636,20 1 967 634 083 278 797,14 02/01/2025 0 0 0 21 7330 2557,1 03/01/2025 0 0 0 27 7342 2640,32 06/01/2025 1 100 37,2 27 9163 3543,09 07/01/2025 0 0 0 25 8725 3531,38 08/01/2025 23 9320 3857,59 6 1276 533,76 09/01/2025 16 3615 1479,79 11 3360 1382,95 10/01/2025 7 1050 433,98 32 7893 3332,99 13/01/2025 30 16860 7205,35 14 7800 3382,25 14/01/2025 24 9013 3595,11 11 4000 1622,42 15/01/2025 31 15396 6182,64 15 9450 3962,4 16/01/2025 16 5820 2256,84 13 3836 1496,51 17/01/2025 11 3155 1212,08 9 3100 1200,9 20/01/2025 25 9473 3614,92 3 374 145,23 21/01/2025 11 5175 1889,65 13 3907 1439,76 22/01/2025 22 9894 3573,23 3 300 110,4 23/01/2025 4 625 225,1 12 3500 1263,81 24/01/2025 24 3375 1228,96 54 22170 8488,08 27/01/2025 8 2449 956 10 3253 1301,2 28/01/2025 11 5978 2323,25 20 5860 2294,28 29/01/2025 32 8749 3331,49 7 1654 638,21 30/01/2025 8 3490 1309,37 9 4180 1577,52 31/01/2025 12 2427 923,14 14 3169 1224,92 03/02/2025 18 7438 2800,88 1 0 0 04/02/2025 10 3451 1290,33 7 3475 1307,94 05/02/2025 10 5174 1928,33 1 269 100,34 06/02/2025 8 3650 1373,65 21 9582 3637,98 07/02/2025 9 3440 1284,32 5 785 294,91 10/02/2025 8 3800 1409,04 5 2080 774,18 11/02/2025 0 0 0 8 3670 1394,08 12/02/2025 0 0 0 25 6124 2391,06 13/02/2025 19 11603 4616,05 5 1965 799,25 14/02/2025 8 4825 1932,7 16 7045 2853,74 17/02/2025 9 1933 773,83 16 4585 1843,15 18/02/2025 9 2087 853,46 16 5286 2187,75 19/02/2025 20 6700 2732,47 2 400 166,8 20/02/2025 18 9152 3612,11 3 1650 650,8 21/02/2025 9 3692 1434,6 5 2090 816,8 24/02/2025 8 3880 1508,75 7 2531 989,4 25/02/2025 16 6960 2663,96 14 4930 1893,26 26/02/2025 27 10617 4010,13 1 1000 379 27/02/2025 10 5842 2177,1 23 10313 3876,86 28/02/2025 0 0 0 39 16358 6252,86 03/03/2025 3 1101 424,99 5 1302 507,78 04/03/2025 20 9952 3767,97 2 200 75,5 05/03/2025 16 3551 1317,18 4 910 344,47 06/03/2025 1 13 4,81 11 3445 1274,68 07/03/2025 8 2212 815,03 14 2577 961,69 10/03/2025 12 4820 1776,42 7 2679 995,75 11/03/2025 7 1754 642,72 9 3005 1111,14 12/03/2025 4 2546 932,94 5 2360 871,59 13/03/2025 1 100 40 43 16320 6331,58 14/03/2025 15 5075 1995,52 3 746 294,31 17/03/2025 6 1894 739,26 13 5810 2299,22 18/03/2025 12 6345 2469,63 1 1 0,4 19/03/2025 2 305 118 7 2500 972,5 20/03/2025 3 780 303,42 23 5115 2008,15 21/03/2025 25 8633 3296,18 11 6121 2349,12 24/03/2025 22 5289 1998,54 11 6644 2632,64 25/03/2025 16 4846 1807,16 3 911 340,35 26/03/2025 25 14164 5123,95 5 815 302,06 27/03/2025 15 4995 1763,12 29 12750 4820,07 28/03/2025 15 5125 1823,85 10 3421 1227,38 31/03/2025 12 2615 923,35 8 3655 1300,64 01/04/2025 25 10063 3535,43 24 8435 3011,37 02/04/2025 20 4313 1583,01 43 11307 4221,92 03/04/2025 30 12282 4232,21 4 1020 351,73 04/04/2025 24 5776 1910,49 6 741 251,18 07/04/2025 26 6842 2065,93 7 2048 609,96 08/04/2025 13 1354 415,86 15 6743 2072,38 09/04/2025 7 1550 467,34 6 1521 473,5 10/04/2025 4 1600 538,2 17 4507 1578,75 11/04/2025 13 4183 1282,5 18 5168 1647,12 14/04/2025 10 4431 1431,58 14 2785 920,26 15/04/2025 7 3619 1161,7 6 2351 776,38 16/04/2025 14 6220 2043,77 30 1010 337,3 17/04/2025 24 7900 2534,02 21 8301 2686,78 22/04/2025 12 5505 1742,48 4 1500 475,5 23/04/2025 6 1501 530,76 69 18143 6736,06 24/04/2025 25 9237 3988,34 16 6884 3110,28 25/04/2025 23 6760 2765,02 19 4453 1874,13 28/04/2025 38 9091 3686,09 33 6225 2566,12 29/04/2025 14 3893 1552,83 33 10031 4196,25 30/04/2025 32 4189 1821,56 21 6754 2964,48 02/05/2025 12 1737 756,89 17 1947 851,97 05/05/2025 53 8893 3868,95 34 8363 3684 06/05/2025 12 1798 783,88 25 6859 3064,96 07/05/2025 13 3227 1564,15 41 6532 3229,65 08/05/2025 20 2482 1267,77 29 8539 4481,54 09/05/2025 42 7164 4004 20 2753 1557,01 12/05/2025 5 1536 930,48 20 2835 1799,33 13/05/2025 18 4546 2725,59 13 4590 2799,87 14/05/2025 30 8801 5053,08 11 4695 2805,97 15/05/2025 45 18668 11004,93 66 18598 11088,58 16/05/2025 32 11307 6610,52 25 10631 6274,81 19/05/2025 2 400 236,7 10 5166 3089,55 20/05/2025 21 9116 5366,73 6 1350 801,6 21/05/2025 49 11071 6226,51 31 8626 4914,98 22/05/2025 34 6288 3377,3 12 1893 1043,64 23/05/2025 6 2750 1463,85 20 5417 2922,75 26/05/2025 3 1150 612,15 17 5628 3086,4 27/05/2025 19 8213 4520,44 28 10194 5682,14 28/05/2025 27 7342 3939,72 6 1825 999,74 29/05/2025 39 7981 4134,16 13 5254 2742,59 30/05/2025 7 6700 3615,99 47 16007 8711,01 02/06/2025 4 2050 1104,13 17 6422 3580,91 03/06/2025 15 4408 2411,18 4 2016 1111,42 04/06/2025 17 3545 1934,51 10 2556 1404,78 05/06/2025 33 7822 4178,51 13 2906 1563,72 06/06/2025 18 3799 1992,96 15 3933 2074,66 09/06/2025 5 1700 893,18 6 2296 1216,65 10/06/2025 20 8268 4337,39 17 7157 3798,94 11/06/2025 16 4456 2358,12 5 2250 1201,5 12/06/2025 11 3673 1936,41 13 4675 2483,83 13/06/2025 25 6292 3266,81 0 0 0 16/06/2025 7 2175 1090,76 10 6736 3411,78 17/06/2025 15 5423 2749,46 22 8156 4201,97 18/06/2025 19 5376 2706,28 0 0 0 19/06/2025 17 4707 2328,08 15 4426 2216,1 20/06/2025 12 2025 988,81 15 5845 2894,44 23/06/2025 20 4510 2136,84 1 500 240 24/06/2025 0 0 0 20 7890 3827,44 25/06/2025 13 6520 3182,41 8 1524 763,37 26/06/2025 33 7423 3566,01 17 7385 3585,42 27/06/2025 0 0 0 22 6960 3386,74 30/06/2025 0 0 0 40 15754 8039,27