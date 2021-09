FERMENTALG : 1er semestre 2021 : une structure financière consolidée et une offre renforcée au service du développement durable

Triplement des ventes semestrielles de DHA ORIGINS® , renforcement de la chaine de production et des circuits de distribution au niveau global ;

, renforcement de la chaine de production et des circuits de distribution au niveau global ; Franchissement d'un milestone dans le développement de BLUE ORIGINS® comme substitut performant d'un colorant de synthèse ;

comme substitut performant d'un colorant de synthèse ; Création de CarbonWorks , co-entreprise avez SUEZ, pour industrialiser la capture du CO 2 par photosynthèse et sa valorisation ;

, co-entreprise avez SUEZ, pour industrialiser la capture du CO par photosynthèse et sa valorisation ; Réduction de la consommation de trésorerie d'exploitation au 1er semestre 2021 et renforcement de la trésorerie.

Libourne - 10 septembre 2021 - Fermentalg (Euronext - FALG), acteur majeur français des microalgues, présente ses résultats du 1er semestre 2021[1] et revient sur ses principaux programmes et leur impact face aux enjeux d'un développement durable.

À cette occasion, Philippe Lavielle, PDG de Fermentalg, déclare : « Nos comptes semestriels témoignent de notre capacité à mettre en œuvre notre stratégie de développement dans un cadre financier maîtrisé. Nous confirmons notre capacité à offrir des solutions innovantes bénéfiques pour la santé, la biodiversité et l'environnement. Nous continuons à collaborer avec de grands acteurs internationaux pour décupler notre force de frappe et notre impact environnemental et sociétal. Nous regardons vers l'avenir avec optimisme et la conviction que la qualité de nos actifs technologiques nous ouvre de nombreuses opportunités dans cette période d'accélération et d'intensification de la transition écologique de l'économie. »

Préserver les ressources halieutiques grâce à DHA ORIGINS®

(en K€) S1 2020 S1 2021 Variation Chiffre d'affaires 807 2 537 +214%



Dans le domaine des lipides, le 1er semestre 2021 a été marqué par un triplement des ventes de DHA ORIGINS®, l'huile micro algale à très haute concentration en Oméga-3s, à 2,5 M€. Cette performance commerciale traduit un engouement confirmé de la part des consommateurs et des industriels de l'agroalimentaire qui attachent une importance croissante à la préservation des ressources naturelles et favorisent la consommation d'huiles algales en substitution aux huiles de poisson traditionnelles.

Le potentiel commercial à moyen terme a encore été renforcé durant l'été avec l'extension de l'agrément européen « Novel Food » de DHA ORIGINS® à la nutrition infantile. Alors que l'inclusion du DHA dans les laits infantiles est obligatoire dans l'Union Européenne depuis 2020, Fermentalg se positionne comme un fournisseur privilégié de cet ingrédient indispensable à la santé humaine dans leurs produits.

Afin d'accompagner la croissance de son activité commerciale, qui devrait se confirmer au second semestre, Fermentalg travaille au renforcement et à l'optimisation de l'ensemble de sa chaîne logistique d'approvisionnement, et poursuit le développement de son réseau international de distribution.

Substituer un colorant de synthèse par un produit naturel grâce à BLUE ORIGINS®

Dans le domaine des colorants, le 1er semestre 2021 a été marqué par la montée en puissance du partenariat avec D.D. Williamson Inc. (DDW) autour du développement de BLUE ORIGINS®, un colorant alimentaire naturel bleu. Fermentalg a franchi un premier milestone lié à la performance et à la productivité du processus de production de la phycocyanine et a reçu, post-clôture semestrielle, un paiement de 1 M€ de DDW sous la forme d'une avance remboursable sur les livraisons futures de produits.

Pour mémoire, BLUE ORIGINS® doit permettre d'offrir à l'industrie agroalimentaire une alternative durable aux colorants chimiques, qui suscitent une défiance croissante de la part des consommateurs, et à la spiruline, dont les caractéristiques environnementales et fonctionnelles limitent l'utilisation dans plusieurs segments importants de l'industrie agro-alimentaire.

Fermentalg et DDW ont d'ores et déjà entamé la phase d'industrialisation, avec l'objectif de fournir les premiers échantillons commerciaux en 2022. Dans le même temps, les dossiers réglementaires ont été déposés auprès des autorités européenne (European Food Safety Authority) et américaine (Food and Drug Administration) en vue d'une homologation attendue courant 2023.

Création de CarbonWorks, co-entreprise spécialisée dans la capture et la valorisation du CO 2

Dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique, les 5 années de collaboration entre Fermentalg et Suez ont abouti à la création, en juillet 2021, de CarbonWorks, leur co-entreprise destinée à accélérer le développement et la commercialisation des solutions de capture et de bioconversion du CO 2 (Carbon Capture and Utilization ou CCU) par photosynthèse micro algale.

L'impact environnemental est potentiellement majeur : l'extrapolation des résultats des tests de ces dernières années montre qu'à surface au sol équivalente, la solution mise en œuvre par CarbonWorks sous la forme d'un photo-bioréacteur de nouvelle génération, serait 3 000 fois plus performante qu'une forêt pour absorber le CO 2 [2]. Cette technologie a également démontré sa capacité à éliminer les microparticules (PM x ) et les oxydes d'azote (NO x ) dans les environnements urbains pollués.

La seconde moitié de l'année verra la mise en service d'un premier démonstrateur industriel sur le site de Pot-Au-Pin Énergie à Cestas (Gironde). Au cours de cette période, CarbonWorks vise également une levée de fonds en Série A, avec le soutien de grands fonds d'investissement spécialisés dans la transition écologique aux côtés de Fermentalg et Suez.

Bonne maîtrise des coûts malgré les perturbations liées à la crise sanitaire

(en K€) S1 2020 S1 2021 Chiffre d'affaires 807 2 537 Résultat opérationnel avant paiement en actions et éléments non courants -4 286 -4 004 Résultat net -4 441 -4 756



La croissance des revenus au 1er semestre 2021 a permis de compenser la hausse des charges opérationnelles liée aux coûts des ventes (perturbations logistiques liées à la crise sanitaire et optimisation des procédés de production) et aux autres charges (effets de base après les mesures d'économie conjoncturelles mises en œuvre au plus fort de la crise sanitaire du printemps 2020). À l'inverse, les charges nettes de R&D sont en baisse grâce à l'activation des frais de développement de BLUE ORIGINS® dans le cadre du partenariat avec DDW.

Le résultat opérationnel est ainsi en légère amélioration sur un an, à -4,0 M€. Le résultat net ressort à -4,8 M€, contre -4,4 M€ un an plus tôt.

Renforcement de la trésorerie brute à 22,7 M€ à fin juin 2021

(en K€) 31/12/2020 30/06/2021 Capitaux propres 20 304 31 005 Trésorerie et équivalents de trésorerie 11 840 22 698 Endettement financier brut 15 843 16 664



Cette bonne maîtrise des charges se retrouve dans la consommation de trésorerie par l'activité et les investissements, en recul de 10% à 5,0 M€ au 1er semestre 2021. Fermentalg a notamment réduit ses stocks de DHA ORIGINS® pour répondre à la demande soutenue.

En parallèle, l'exercice de bons de souscription d'actions par les actionnaires et l'usage de la ligne de financement en fonds propres ont permis de lever un total net de 15,4 M€. La trésorerie brute ressort ainsi à 22,7 M€ à fin juin 2021 pour un endettement financier brut de 16,7 M€[3] , soit une trésorerie nette positive de 4,0 M€, et des capitaux propres de 31,0 M€.

Fermentalg dispose ainsi des ressources financières nécessaires pour mener à bien sereinement son plan de développement jusqu'en 2023. Ces ressources pourront être complétées par les financements déjà en place[4] et par le refinancement éventuel de son obligation convertible de 5 M€ arrivant à échéance en octobre prochain.

Prochaine publication : information financière du 3ème trimestre 2021,

le 3 novembre 2021 (après Bourse)

À propos de Fermentalg

Expert dans la recherche et l'exploitation bioindustrielle des microalgues, Fermentalg a pour objectif d'offrir des solutions durables et des produits innovants contribuant à l'élaboration de produits sains, naturels et performants. Notre métier : le développement, la production et la commercialisation de solutions durables et d'actifs issus de microalgues à destination de la nutrition, la santé et de l'environnement. Lipides nutritionnels, protéines alternatives, colorants alimentaires naturels et solutions environnementales innovantes composent l'offre présente et future de notre entreprise.

L'action Fermentalg, cotée sur Euronext à Paris (FR0011271600 - FALG), est éligible au PEA-PME et au « SRD long-seulement ». Elle fait partie de l'indice Gaïa, destiné à l'Investissement Socialement Responsable (ISR), regroupant les PME-ETI ayant reçues les meilleures notations en matière de performance environnementale, sociale et de gouvernance (ESG).

Plus d'informations : www.fermentalg.com

Contact Journalistes : Contact Investisseurs : ACTUS finance & communication

Anne-Catherine BONJOUR

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 93

acbonjour@actus.fr ACTUS finance & communication

Jérôme FABREGUETTES-LEIB

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 78

fermentalg@actus.fr

Annexes

Etat du résultat global

ETAT DU RESULTAT GLOBAL

(en milliers d'euros) 30/06/2021 31/12/2020 30/06/2020 Chiffre d'affaires 2 537 2 205 807 Autres produits liés à l'activité 677 1 456 1 116 Coût des produits vendus -1 564 -1 114 -435 Frais de recherche et développement -2 490 -5 785 -3 157 Autres charges opérationnelles -3 164 -5 799 -2 617 Autres produits et charges opérationnels 0 0 0 Résultat opérationnel avant paiement en actions et éléments non courants -4 004 -9 038 -4 286 Charges de personnel liées aux paiements en actions -27 139 139 Autres produits et charges opérationnels non courants -306 2 719 -56 Résultat opérationnel après paiement en actions et éléments non courants -4 338 -6 180 -4 202 Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 21 56 28 Coût de l'endettement financier brut -398 -728 -253 Coût de l'endettement financier net -377 -672 -224 Autres produits et charges financiers -42 -26 -14 Charge nette d'impôt 0 0 0 Résultat net -4 756 -6 878 -4 441 Part minoritaires 0 0 0 RESULTAT NET PART DU GROUPE -4 756 -6 878 -4 441 Autres éléments du résultat global (écarts actuariels liés aux engagements de retraite, non recyclables en résultat) 0 -39 0 RESULTAT NET GLOBAL -4 756 -6 917 -4 441 Part minoritaires 0 0 0 RESULTAT NET GLOBAL PART DU GROUPE -4 756 -6 917 -4 441 Résultat net par action (en €) -0,17 -0,32 -0,23 Résultat net dilué par action (en €) -0,17 -0,32 -0,23

Bilan

BILAN

(en milliers d'euros) 30/06/2021 31/12/2020 30/06/2020 ACTIFS Actifs incorporels 10 196 9 932 7 968 Actifs corporels 13 138 13 175 12 645 Actifs financiers et autres actifs non courants 136 125 121 Impôts différés actifs 0 0 0 TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS 23 470 23 233 20 734 Stocks 1 201 2 020 2 025 Créances clients et autres actifs liés aux contrats clients 1 122 1 243 209 Autres créances 3 334 3 550 5 120 Trésorerie et équivalents de trésorerie 22 698 11 840 12 886 TOTAL DES ACTIFS COURANTS 28 355 18 653 20 240 TOTAL ACTIFS 51 825 41 886 40 974 PASSIFS Capital 1 281 1 011 862 Primes 26 908 18 295 13 964 Réserves et RAN 7 572 7 915 7 914 Résultat net global -4 756 -6 917 -4 440 Capitaux propres part du groupe 31 005 20 304 18 299 Intérêts minoritaires 0 0 0 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 31 005 20 304 18 299 Dettes financières non courantes 11 292 10 746 12 271 Engagements de fin de carrière 561 510 398 TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS 11 853 11 255 12 669 Dettes financières courantes 5 372 5 097 5 066 Provisions pour risques courants 230 230 230 Dettes fournisseurs 1 172 1 481 2 688 Dettes d'impôts sur les sociétés 0 0 0 Autres passifs courants 2 192 3 519 2 021 TOTAL DES PASSIFS COURANTS 8 966 10 327 10 005 TOTAL PASSIFS 51 825 41 886 40 974

Tableau de flux de trésoreri e

FLUX DE TRESORERIE

(en milliers d'euros) 30/06/2021 31/12/2020 30/06/2020 Résultat net global -4 756 -6 878 -4 441 Amortissements et provisions (hors actif circulant) 1 422 1 316 1 222 Charges calculées sur paiements en actions 24 -139 -137 Variation des impôts différés 0 0 0 Plus ou moins-values de cessions -18 20 0 Quote-part subventions en résultats -274 0 0 Abandons de créances 0 -1 736 0 Capacité d'autofinancement -3 602 -5 681 -3 356 Coût de l'endettement financier brut 398 728 253 Charges d'impôts 0 0 0 Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement

financier net d'impôt -3 204 -4 953 -3 103 Impôts payés 0 0 0 Variation de stocks 819 -470 -475 Variation du poste clients (créances clients, autres actifs et passifs liés aux contrats clients) 121 -1 039 -5 Variation du poste fournisseurs et comptes rattachés -405 -657 -145 Variation des autres actifs et passifs courants (a) 260 487 -1 309 Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité 796 -1 679 -1 934 FLUX NETS DE TRESORERIE GENERES PAR L'ACTIVITE -2 408 -6 632 -5 037 Production d'immobilisations (R&D immobilisée) -1 085 -868 0 Quote-part des subventions et CIR liée aux projets de développements activés 353 213 0 Acquisitions d'autres actifs corporels et incorporels -849 -2 256 -323 Variation des dettes sur immobilisations -969 857 -96 Variation des autres actifs et passifs non courants (b) -11 -47 -43 Cessions d'actifs corporels et incorporels 0 51 0 Cessions d'actifs financiers 0 0 0 FLUX NETS DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENTS -2 562 -2 050 -462 Augmentation de capital liée à la société mère 15 429 7 800 3 318 Acquisitions et cessions d'actions propres 7 47 44 Nouveaux emprunts et autres dettes financières 391 7 470 7 000 Remboursement d'emprunts et autres dettes financières 0 -880 0 Variation de comptes courants 0 0 0 Intérêts versés sur emprunts et dettes financières -2 -203 0 FLUX NETS DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT 15 825 14 233 10 362 Variation de trésorerie 10 855 3 816 4 863 Trésorerie d'ouverture 11 840 8 024 8 024 Trésorerie de clôture 22 696 11 840 12 886 (a): dont variation du Crédit d'impôt recherche (CIR): -972 128 -823

[1] Le Conseil d'administration de Fermentalg, réuni sous la présidence de Philippe Lavielle, a arrêté ses comptes semestriels IFRS le jeudi 9 septembre 2021. Les procédures de revue limitée des commissaires aux comptes sur ces comptes ont été effectuées. Le rapport d'audit est en cours d'élaboration et le rapport financier semestriel sera publié au plus tard le 30 septembre 2021.

[2] Calculs réalisés par Fermentalg sur la base d'informations publiques, notamment issues de l'ONF et de la méthode d'Ecotree

[3] Dont 5 M€ d'obligations convertibles à échéance octobre 2021, 7 M€ d'obligations convertibles à échéance juin 2025 et 4,2 M€ d'avances remboursables

[4] Par l'exercice des BSA associés aux obligations convertibles (1 785 714 actions nouvelles à 1,75 € au 30 juin 2021), des BSA-DE attribués gratuitement aux actionnaires (1 461 570 actions nouvelles à 1,75 €) et de la ligne de financement en fonds propres (3 355 000 actions nouvelles avec une décote maximale de 5% sur la moyenne des cours pondérée par les volumes sur les deux jours de Bourse précédant chaque émission).

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER".

- SECURITY MASTER Key : lJicYJablGaXnZpvk5loaGdrm2xkxZScmZOblGadY5bJmHBnmplnmZWbZnBhnmho

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/70932-fermentalg_cp_rs21_vdef.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com