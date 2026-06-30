Feri nomme un directeur adjoint des investissements

La société de gestion allemande Feri a promu Wolfgang Baums au poste de directeur adjoint des investissements. Il prendra ses fonctions le 1 er juillet et travaillera aux côtés de Marcel Lähn, lequel va devenir président du conseil exécutif de la firme en parallèle de ses fonctions de directeur général et des investissements.

Wolfgang Baums, actuel directeur exécutif du bureau des investissements de Feri, se focalisera en particulier sur l’intégration des classes d’actifs alternatives dans la stratégie multi-actifs de Feri. Il est arrivé chez Feri en 2023 et a entre autres travaillé chez Oddo BHF et BNP Paribas Private Wealth Management.

L'Agefi