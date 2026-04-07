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Fennec progresse grâce à une étude testant l'utilisation élargie de son médicament pour la prévention de la perte auditive chez les patients cancéreux
information fournie par Reuters 07/04/2026 à 13:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 avril - ** Les actions du fabricant de médicaments Fennec Pharmaceuticals FENC.O augmentent de 2 % à 6,54 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare qu'une nouvelle étude a commencé à tester son médicament PEDMARK pour la prévention de la perte auditive chez les adolescents, les jeunes adultes et les adultes traités au cisplatine

** Le cisplatine est un médicament de chimiothérapie courant qui peut causer des lésions auditives permanentes

** La société affirme que le médicament est déjà approuvé aux États-Unis pour les enfants atteints de tumeurs solides localisées et qu'il est soutenu par les directives de traitement du cancer pour les adolescents et les jeunes adultes

** L'étude déterminera si le PEDMARK réduit la déficience auditive chez les patients adultes atteints de cancers de la tête et du cou et de cancers testiculaires, et comment il affecte l'élimination du cisplatine de l'organisme - FENC

** La société indique qu'elle discute avec les autorités de réglementation de la possibilité d'étendre l'étiquetage du médicament à d'autres groupes de patients

** A la dernière clôture, l'action a baissé de ~17% depuis le début de l'année

Valeurs associées

FENNEC PHARMA
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