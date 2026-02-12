FedEx vise 98 milliards de dollars de revenus d'ici 2029 et un T3 supérieur aux attentes
information fournie par Zonebourse 12/02/2026 à 20:23
Pour l'exercice 2026, FedEx prévoit un chiffre d'affaires d'environ 93,5 milliards de dollars, intégrant son activité de fret, dont la scission en société cotée distincte est prévue en juin. À horizon 2029, l'entreprise vise 98 milliards de dollars de revenus consolidés hors fret, soit un taux de croissance annuel composé de 4%. Le directeur général Raj Subramaniam a souligné l'objectif de transformation du groupe en un acteur capable de rendre les chaînes d'approvisionnement "plus intelligentes", estimant que cette phase est stratégique dans l'évolution de FedEx.
Le groupe table également sur un résultat opérationnel de 8 milliards de dollars et une marge opérationnelle de 8% en 2029, contre 6% environ attendus en 2026. À l'international, FedEx vise la même rentabilité, notamment en Europe où des gains d'efficacité sont anticipés. L'acquisition de la société InPost pour 15,60 euros par action, annoncée en début de semaine, s'inscrit dans cette stratégie. Les investissements dans les technologies numériques sont au coeur de cette transformation, considérés comme un levier de différenciation et de croissance face à la concurrence.
Valeurs associées
|370,972 USD
|NYSE
|+1,09%
