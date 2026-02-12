 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

FedEx vise 98 milliards de dollars de revenus d'ici 2029 et un T3 supérieur aux attentes
information fournie par Zonebourse 12/02/2026 à 20:23

FedEx a présenté jeudi ses ambitions de croissance à moyen terme, tablant sur l'innovation numérique, l'automatisation et un renforcement de ses activités européennes pour accroître ses performances. À l'occasion de sa journée investisseurs à Memphis, le groupe a indiqué que son bénéfice par action pour le troisième trimestre devrait dépasser les 3,99 dollars attendus par le consensus LSEG, grâce à une saison des fêtes jugée "exceptionnelle".

Pour l'exercice 2026, FedEx prévoit un chiffre d'affaires d'environ 93,5 milliards de dollars, intégrant son activité de fret, dont la scission en société cotée distincte est prévue en juin. À horizon 2029, l'entreprise vise 98 milliards de dollars de revenus consolidés hors fret, soit un taux de croissance annuel composé de 4%. Le directeur général Raj Subramaniam a souligné l'objectif de transformation du groupe en un acteur capable de rendre les chaînes d'approvisionnement "plus intelligentes", estimant que cette phase est stratégique dans l'évolution de FedEx.

Le groupe table également sur un résultat opérationnel de 8 milliards de dollars et une marge opérationnelle de 8% en 2029, contre 6% environ attendus en 2026. À l'international, FedEx vise la même rentabilité, notamment en Europe où des gains d'efficacité sont anticipés. L'acquisition de la société InPost pour 15,60 euros par action, annoncée en début de semaine, s'inscrit dans cette stratégie. Les investissements dans les technologies numériques sont au coeur de cette transformation, considérés comme un levier de différenciation et de croissance face à la concurrence.

Valeurs associées

FEDEX
370,972 USD NYSE +1,09%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank