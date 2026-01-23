FedEx va restructurer ses activités en France, 500 emplois menacés

La queue d'un avion FedEx est vue lors de la présentation de la future extension du hub FedEx à Roissy-en-France

Le groupe américain FedEx a annoncé vendredi un plan ‍de transformation de ses activités en France, impliquant un investissement de 78 millions d'euros, ‌qui pourra entraîner la suppression de 500 emplois.

L'entreprise a ajouté qu'elle entendait réduire ​le nombre de ses stations de ⁠103 à 86, simplifier son réseau et éliminer les infrastructures qui se ⁠chevauchent.

"Le secteur ‍du transport de colis et ⁠du fret express en France est confronté à une intensification de la concurrence, qui ​exerce une forte pression sur les prix", a déclaré l'entreprise dans un communiqué.

La restructuration ⁠entraînera la création potentielle de plus ​de 770 nouveaux postes, à temps ​plein ou ​partiel, qui seront proposés en priorité aux ​personnes dont l'emploi ⁠est menacé, a ajouté le groupe.

FedEx a précisé qu'aucune modification de son réseau aérien international n'était envisagée dans le cadre de ‌ce programme et que le groupe consultera les instances représentatives du personnel conformément au droit du travail français.

(Rédigé par Nathan Gomes à Bangalore ; version française Coralie Lamarque, édité par ‌Kate Entringer)