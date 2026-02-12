FedEx s'attend à ce que le bénéfice ajusté du trimestre des fêtes de fin d'année soit supérieur aux prévisions de Wall Street

La société de livraison mondiale FedEx

FDX.N a déclaré jeudi que les bénéfices ajustés pour le trimestre en cours dépasseraient les estimations moyennes de Wall Street et a fixé des objectifs de croissance jusqu'à la fin de son exercice fiscal, qui se termine en mai 2029. Les bénéfices du troisième trimestre, qui se terminera le 28 février, dépasseront les prévisions du consensus des analystes, a déclaré FedEx avant sa journée annuelle des investisseurs à Memphis, où se trouve son siège social. FedEx a utilisé l'estimation moyenne de FactSet de 4,01 dollars par action pour cette comparaison. En décembre, FedEx a déclaré que son bénéfice par action au troisième trimestre serait inférieur à celui du deuxième trimestre, qui s'élevait à 4,82 dollars par action. FedEx a également fixé des objectifs financiers pour l'exercice 2029, notamment un chiffre d'affaires consolidé de 98 milliards de dollars, un bénéfice d'exploitation de 8 milliards de dollars et une marge d'exploitation de 8 %. Ces prévisions ne tiennent pas compte de FedEx Freight, dont la société se prépare à se séparer le 1er juin.

Pour l'exercice 2025, FedEx a déclaré un chiffre d'affaires de 87,9 milliards de dollars, un résultat d'exploitation ajusté de 6,12 milliards de dollars et une marge d'exploitation ajustée de 7 %. Les actions de FedEx ont augmenté de 1,6 % à 372,93 dollars dans les premières heures de transactions.