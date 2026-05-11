 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

FedEx reprend ses vols cargo en MD-11 après la levée de l'interdiction de vol par la FAA
information fournie par Reuters 11/05/2026 à 22:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions tout au long du texte) par David Shepardson

FedEx FDX.N a annoncé lundi avoir commencé à remettre en service ses avionsMD-11après que la Federal Aviation Administration (FAA) a levé l'interdictionde vol qui avaitété imposée à la suite d'un accident mortel survenu l'année dernière dans le Kentucky , au cours duquel un avion-cargo d' UPS.N de la compagnie UPS s'était écrasé , faisant 15 morts.

La FAA a déclaré qu'après un examen approfondi, elle avait approuvé le protocole de Boeing pour la remise en service des avions, qui comprend des exigencesen matièrede maintenance et d'inspection.

* FedEx a déclaré avoir collaboré avec Boeing et la FAA pour vérifier que les inspections et les opérations de maintenance requises avaient bien été effectuées sur deux de ses 28 MD-11.

* Quinze personnes, dont trois membres d'équipage, ont perdu la vie dans ce crash spectaculaire survenu à l'aéroport de Louisville.

* FedEx avait précédemment estimé que cette immobilisation au sol pourrait lui coûter jusqu'à 175 millions de dollars.

* Le NTSB a déclaré que son enquête avait révélé des fissures de fatigue dans une structure de support du pylône gauche reliant l'aile au moteur de l'avion, appelée “bague de roulement”.

* Le NTSB tiendra une audience d'enquête de deux jours sur l'accident la semaine prochaine.

Valeurs associées

BOEING CO
238,270 USD NYSE +0,38%
FEDEX
378,870 USD NYSE +0,14%
UPS (UNITED PARCEL SER.) B
100,050 USD NYSE -0,69%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une station-service à Sofia le 5 mai 2026. ( AFP / Nikolay DOYCHINOV )
    Les Bourses mondiales mitigées face au flou géopolitique
    information fournie par AFP 11.05.2026 23:30 

    Les marchés boursiers mondiaux ont terminé sans direction claire lundi après le rejet américain de la contre-proposition de Téhéran pour un cessez-le-feu durable au Moyen-Orient. Paris a reculé (-0,69%) et Francfort a terminé à l'équilibre (+0,05%). Londres (+0,36%) ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump (g) et le président chinois Xi Jinping lors d'une rencontre à la base aérienne de Gimhae, à Busan, le 30 octobre 2025 en Corée du Sud ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )
    Trump écarte les inquiétudes autour de Taïwan avant son voyage en Chine
    information fournie par AFP 11.05.2026 23:25 

    Donald Trump a déclaré lundi qu'il évoquerait avec son homologue Xi Jinping pendant son déplacement en Chine cette semaine la question de la vente d'armes américaines à Taïwan, tout en écartant les inquiétudes autour d'une éventuelle invasion de l'île par Pékin. ... Lire la suite

  • En Chine, l'inflation des prix à la production à 2,8%, au plus haut depuis 2022
    En Chine, l'inflation des prix à la production à 2,8%, au plus haut depuis 2022
    information fournie par France 24 11.05.2026 23:10 

    C'est la plus importante hausse de l'indice PPI, celle des prix pour les marchandises sorties d'usines : +2,8% en avril sur un an, reflet de l'augmentation des prix de l'énergie. Le Bureau chinois des statistiques observe également une hausse de +1,2% de l'indice ... Lire la suite

  • Wall Street à New York ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street termine en hausse, passe outre le flou géopolitique
    information fournie par AFP 11.05.2026 22:11 

    La Bourse de New York a clôturé dans le vert lundi, en dépit du statu quo diplomatique entre Washington et Téhéran, soutenue notamment par le secteur des semi-conducteurs. Le Nasdaq (+0,10%) et l'indice élargi S&P 500 (+0,19%) ont une nouvelle fois décroché

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank