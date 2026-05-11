FedEx reprend ses vols cargo en MD-11 après la levée de l'interdiction de vol par la FAA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions tout au long du texte) par David Shepardson

FedEx FDX.N a annoncé lundi avoir commencé à remettre en service ses avionsMD-11après que la Federal Aviation Administration (FAA) a levé l'interdictionde vol qui avaitété imposée à la suite d'un accident mortel survenu l'année dernière dans le Kentucky , au cours duquel un avion-cargo d' UPS.N de la compagnie UPS s'était écrasé , faisant 15 morts.

La FAA a déclaré qu'après un examen approfondi, elle avait approuvé le protocole de Boeing pour la remise en service des avions, qui comprend des exigencesen matièrede maintenance et d'inspection.

* FedEx a déclaré avoir collaboré avec Boeing et la FAA pour vérifier que les inspections et les opérations de maintenance requises avaient bien été effectuées sur deux de ses 28 MD-11.

* Quinze personnes, dont trois membres d'équipage, ont perdu la vie dans ce crash spectaculaire survenu à l'aéroport de Louisville.

* FedEx avait précédemment estimé que cette immobilisation au sol pourrait lui coûter jusqu'à 175 millions de dollars.

* Le NTSB a déclaré que son enquête avait révélé des fissures de fatigue dans une structure de support du pylône gauche reliant l'aile au moteur de l'avion, appelée “bague de roulement”.

* Le NTSB tiendra une audience d'enquête de deux jours sur l'accident la semaine prochaine.