Fedex remet en service les avions cargo MD-11 immobilisés au cours du trimestre qui s'achève le 31 mai

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Fedex FDX.N a déclaré mercredi qu'il prévoyait de remettre en service d'ici le 31 mai les avions MD-11 qu'il avait immobilisés après l'accident mortel d'un de ces jets cargo exploité par United Parcel Service

UPS.N en novembre.

"Nous continuons à travailler avec Boeing et la FAA pour effectuer les inspections et la maintenance nécessaires à la remise en service de nos MD-11 en toute sécurité", a déclaré Fedex.