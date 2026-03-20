FedEx relève ses prévisions annuelles, une livraison de résultats qui dépasse toutes les attentes
information fournie par Zonebourse 20/03/2026 à 16:56
Grâce à une dynamique plus forte que prévu, le groupe vise désormais un bénéfice par action (BPA) entre 16,05 et 16,85 dollars (contre une fourchette précédente entre 14,80 et 16 USD). Le chiffre d'affaires devrait croître entre 6% et 6,5% contre 5-6% initialement.
Un troisième trimestre record
Sur sa performance de ce troisième trimestre, FedEx a généré un BPA ajusté de 5,25 USD, soit une hausse de 16% sur un an, dépassant de près de 28% le consensus du marché. Le bénéfice net a progressé sur un an de 15,6% à 1,26 MdUSD. Les revenus ont augmenté de 8% à 24 MdsUSD. En hausse de 7%, le résultat opérationnel ressort à 1,62 MdUSD, maintenant une marge quasi stable à 6,7%.
Cette performance repose sur trois piliers stratégiques :
- optimisation des tarifs : une amélioration du rendement sur les colis domestiques (USA) et internationaux.
- reprise d'activité : une augmentation du volume de colis sur le marché intérieur américain.
- maîtrise des coûts : le succès des programmes de transformation interne qui continuent de générer des économies d'échelle.
"Nos résultats du troisième trimestre et l'amélioration des perspectives reflètent la résilience de notre activité et une exécution exceptionnelle face à notre stratégie visant à stimuler une croissance rentable", a commenté le CFO de FedEx John Dietrich. "Nous sommes très bien positionnés pour augmenter la rentabilité et générer un flux de trésorerie libre solide à la fois sur cet exercice et à plus long terme."
"L'équipe FedEx a livré un nouveau trimestre de résultats financiers solides, portés par une exécution opérationnelle rigoureuse, la résilience de notre réseau mondial et l'impact croissant de nos solutions numériques avancées", a salué Raj Subramaniam, président-directeur général de FedEx.
Commentant ces résultats, Bank of America souligne que "FedEx affiche une solide dynamique de gain de parts de marché et maîtrise efficacement ses coûts ainsi que la transformation de son réseau, dans un contexte d'échanges mondiaux toujours instable".
Suite à une performance supérieure aux attentes (portée par le segment Express), FedEx a relevé de 7% le point médian de ses prévisions de bénéfice par action pour l'exercice 2026, désormais compris entre 19,30 et 20,10 USD (notre estimation passe de 18,90 à 19,85 USD). La nouvelle fourchette cible (auparavant de 17,80 à 19 USD) implique un BPA ajusté pour le quatrième trimestre 2026 compris entre 5,39 et 6,19 USD (notre estimation passe de 5,98 à 5,95 USD), indique, en outre, la banque américaine.
Bank of America réitère d'ailleurs sa recommandation à l'achat sur FedEx et a relevé son objectif de cours de 431 à 440 USD. "Notre objectif repose sur un multiple de 19,5x notre estimation de bénéfice par action (BPA) pour l'exercice 2027, soit un niveau supérieur à sa fourchette historique de 12x-18x. Cette valorisation s'explique par les perspectives de croissance annuelle composée (CAGR) du résultat opérationnel d'environ 15% hors segment Freight d'ici 2029, la dynamique de l'intégration de son réseau, des gains de parts de marché rentables, la discipline sur les rendements ( yields ) et la scission prochaine de l'activité Freight", explique le géant américain du secteur bancaire pour justifier sa décision.
En conséquence, il relève ses estimations de BPA pour les exercices 2026 et 2027 de 5% et 2%, les portant respectivement à 19,85 et 22,55 USD (contre précédemment 18,90 et 22,10 USD).
La séparation de FedEx Freight est en bonne voie
En parallèle de cette publication trimestrielle, l'entreprise américaine spécialisée dans le transport international de fret a confirmé le projet de scission de FedEx Freight* en une nouvelle société cotée en Bourse pour le 1er juin prochain.
Le 5 février dernier, FedEx Freight a finalisé l'émission de 3,7 MdsUSD de titres de créance de premier rang ( senior notes) . Le produit de cette levée de dette sera distribué à FedEx Corporation en contrepartie du transfert d'actifs.
FedEx Freight organisera une journée des investisseurs ( Investor Day) à New York le 8 avril prochain.
(*C'est la division spécialisée dans le transport de lots brisés - LTL - Less-Than-Truckload . Contrairement à FedEx Express qui livre des enveloppes ou de petits colis, Freight transporte des marchandises plus lourdes et volumineuses sur palettes qui ne remplissent pas un camion entier. C'est le leader du marché LTL aux Etats-Unis).
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