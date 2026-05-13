FedEx proposera à ses actionnaires une action FedEx Freight pour deux actions détenues

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FedEx FDX.N a annoncé mercredi qu'elle attribuerait à ses actionnaires une action de la division fret qu'elle s'apprête à scinder pour chaque deux actions qu'ils détiennent dans la société de livraison de colis.