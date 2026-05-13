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FedEx proposera à ses actionnaires une action FedEx Freight pour deux actions détenues
information fournie par Reuters 13/05/2026 à 16:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

FedEx FDX.N a annoncé mercredi qu'elle attribuerait à ses actionnaires une action de la division fret qu'elle s'apprête à scinder pour chaque deux actions qu'ils détiennent dans la société de livraison de colis.

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