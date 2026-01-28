FedEx prévoit le retour d'un avion cargo MD-11 d'ici le 31 mai suite à l'accident d'UPS

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout du retrait d'UPS de la flotte de MD-11 au paragraphe 3, et de détails sur l'accident et l'enquête aux paragraphes 4 et 5)

FedEx a déclaré mercredi qu'elle travaillait avec Boeing et les autorités américaines chargées de la sécurité aérienne pour remettre en service d'ici le 31 mai les avions cargo MD-11 qu'elle a immobilisés après l'accident mortel de l'un de ces jets exploités par United Parcel Service UPS.N en novembre.

"Nous continuons à travailler avec Boeing et la FAA pour effectuer les inspections et la maintenance nécessaires à la remise en service de nos MD-11 en toute sécurité", a déclaré FedEx FDX.N , se référant à la Federal Aviation Administration (FAA). UPS a déclaré mardi qu'il a retiré le reste de sa flotte de MD-11, soit plus de deux douzaines d'avions cargo, à la fin de l'année dernière, accélérant ainsi un plan existant. La livraison des Boeing BA.N 767 de remplacement est prévue, a déclaré UPS. Quinze personnes, dont trois membres d'équipage, ont trouvé la mort dans le crash enflammé à l'aéroport de Louisville, un incident qui a conduit à l'immobilisation au sol du modèle d'avion cargo MD-11 . Une pièce fissurée trouvée sur l'avion cargo d'UPS qui s'est écrasé avait été signalée dans une lettre de service de Boeing plus de dix ans auparavant, a déclaré ce mois-ci le National Transportation Safety Board.