FedEx poursuit un cabinet d'avocats pour des accidents prétendument mis en scène et de fausses poursuites pour préjudice corporel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par David Thomas et Mike Scarcella

FedEx FDX.N a intenté un procès à un cabinet d'avocats new-yorkais spécialisé dans les dommages corporels et à son fondateur, les accusant d'avoir mis en place un système qui a duré des années et qui a utilisé des accidents de véhicules mis en scène ou exagérés pour soutirer de l'argent au géant de la livraison par le biais de poursuites judiciaires et de demandes d'indemnisation auprès des assurances. FedEx a déclaré dans son procès mardi au tribunal fédéral de Manhattan que Ikhilov Law Group et son propriétaire, l'avocat Zorik "Erik" Ikhilov, étaient des figures centrales dans ce que la société a décrit comme une opération coordonnée impliquant des médecins et des cliniques médicales.

Ikhilov et son cabinet auraient orienté les demandeurs d'accidents vers des traitements destinés à transformer des accidents mineurs en cas de blessures graves. FedEx a déclaré que le cabinet d'avocats avait aidé à rassembler des documents, à envoyer des dossiers médicaux et à déposer des plaintes devant les tribunaux qui inventaient ou exagéraient les blessures et justifiaient des procédures coûteuses dans le but d'augmenter les demandes de règlement.

Ikhilov n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. La plainte cite également plusieurs prestataires médicaux comme défendeurs, notamment des radiologues, des chiropracteurs et des prestataires chirurgicaux. Le procès fait suite à des plaintes similaires déposées par Uber Technologies UBER.N contre des cabinets d'avocats dans les tribunaux fédéraux de Los Angeles , Miami et Philadelphie, alléguant que des avocats ont travaillé en collaboration avec des prestataires médicaux pour déposer des demandes frauduleuses de dommages corporels contre la société de covoiturage .

FedEx a déclaré dans son action en justice qu'elle avait été ciblée comme Uber en raison des "poches profondes" des entreprises. Dans un communiqué, FedEx a déclaré qu'elle "s'engage à protéger ses clients et les membres de son équipe contre les comportements frauduleux".

L'action en justice vise à obtenir des dommages-intérêts non spécifiés et une ordonnance du tribunal interdisant aux défendeurs de poursuivre la conduite alléguée. L'affaire comprend des réclamations au titre de la loi fédérale anti-racketeering connue sous le nom de RICO, ainsi que des réclamations pour fraude de droit commun, enrichissement sans cause et pratiques commerciales trompeuses.

Dans sa plainte, FedEx affirme qu'elle ne conteste pas les cas légitimes de dommages corporels. Elle affirme qu'Ikhilov et d'autres ont franchi la ligne en intentant des poursuites et en déposant des documents judiciaires fondés sur de faux récits concernant la façon dont les accidents se sont produits et sur la question de savoir si les blessures étaient réelles ou causées par ces accidents.

L'action en justice affirme qu'Ikhilov a sciemment soumis de fausses réclamations et des plaintes vérifiées dans les tribunaux de l'État de New York, obligeant FedEx à se défendre contre des affaires qui n'auraient pas existé autrement. L'affaire est FedEx v. Ikhilov Law Group et al, U.S. District Court for the Southern District of New York, No. 1:26-cv-02859. Pour le plaignant: William Clay, Adam Gallagher, Michael Graves et Aaron Meyer du Willis Law Group PLLC