FedEx: objectifs annuels resserrés à la baisse

(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle jeudi soir, FedEx a resserré à la baisse ses objectifs pour l'exercice en cours, n'attendant plus désormais qu'un BPA ajusté entre 20 et 21 dollars, ainsi qu'une croissance des revenus dans le bas de la plage à un chiffre.



Pour son premier trimestre 2024-25, il affiche un BPA ajusté de 3,60 dollars contre 4,55 dollars un an auparavant, avec une marge opérationnelle non-GAAP en retrait de 1,7 point à 5,6% pour des revenus en léger repli à 21,6 milliards.



'Les résultats ont été pénalisés par un changement du mix, qui a réduit la demande pour les services prioritaires, accru celle pour les services différés et contraint la croissance des rendements', explique le groupe de logistique et de transport de colis.



FedEx met aussi en avant des dépenses opérationnelles plus élevées et un effet calendaire défavorable avec un jour ouvré de moins, mais aussi une réduction de ses coûts structurels grâce aux initiatives de son programme DRIVE.





