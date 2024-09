FedEx noue une alliance avec Nimble

(AOF) - FedEx Corporation a annoncé son alliance stratégique et un investissement avec Nimble, une société de technologie robotique d'IA et d'exécution autonome de commerce électronique, afin d'adapter FedEx Fulfillment à son modèle 3PL entièrement autonome. Pour soutenir cette alliance, FedEx a fait un investissement stratégique dans Nimble. FedEx propose une approche globale pour aider les marques de commerce électronique et omnicanales à prendre des décisions plus rapides et plus intelligentes concernant leur chaîne d'approvisionnement.

Avec plus de 130 opérations d'entrepôt et de traitement des commandes en Amérique du Nord et 475 millions de retours traités chaque année, FedEx Supply Chain aide les marques à consolider leurs fonctions, à accroître leur agilité et à accélérer le click-to-door (système qui aide les entreprises de commerce électronique de toute taille et de tout secteur en leur fournissant des données clés pour le processus d'achat en ligne).

"Notre alliance stratégique et notre investissement financier avec Nimble élargissent notre empreinte dans l'espace du commerce électronique, ce qui contribue à étendre davantage notre offre FedEx Fulfillment à travers l'Amérique du Nord", a déclaré Scott Temple, président de FedEx Supply Chain.

"La robotique de pointe de Nimble et ses systèmes d'exécution autonomes aideront FedEx à rationaliser ses opérations", ajoute t-il.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Fiche sectorielle - Services aux entreprises

Une nouvelle entité dans les avantages aux salariés

Pluxee, le pôle spécialisé dans les avantages aux salariés du géant des services Sodexo, va prendre son envol boursier en 2024. Cette activité bénéficie d'un fort dynamisme avec une croissance organique au troisième trimestre (clos fin mai) supérieure aux attentes (+25,5 % contre 17,5 % attendu). La nouvelle entité pourra ainsi mieux rivaliser avec son concurrent Edenred. Depuis sa scission du groupe Accor, en 2010, cette société a vu son activité bondir et presque doubler. Devenue le leader mondial des titres-restaurants, elle a même rejoint récemment l'indice boursier phare de la place de Paris, le CAC 40. Ce succès provient d'acquisitions ciblées, d'un développement international et d'une digitalisation réussie.