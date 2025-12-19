FedEx maintient son moteur en marche malgré un chargement important

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 décembre - ** La société de livraison de colis FedEx

FDX.N a déclaré qu'elle prévoyait pour 175 millions de dollars de coûts inattendus en haute saison afin de trouver des camions et des avions pour transporter les marchandises qui auraient volé sur sa flotte d'avions cargo MD-11 qui a été clouée au sol après un accident mortel d'UPS le mois dernier

** L'entreprise annonce un bénéfice et un chiffre d'affaires supérieurs aux estimations des analystes pour le deuxième trimestre fiscal jeudi, et revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année en raison des prix pratiqués pendant la haute saison et des efforts de réduction des coûts

** Les actions chutent de 1,4 % à 283 $ avant la mise sur le marché

LES COÛTS SONT EN HAUSSE

** J.P. Morgan ("neutre", PT: $294) s'attend à ce que l'action de FedEx réagisse de manière neutre aux résultats du 2ème trimestre supérieurs aux attentes et à l'augmentation des prévisions pour l'ensemble de l'année, étant donné que l'impact du retrait des avions MD-11 se fera davantage sentir au 3ème trimestre

** Morgan Stanley ("underweight", PT: $210) déclare que les nouveaux contrats gagnés dans les secteurs de la santé et de l'automobile ont généré près de la moitié de la croissance de FedEx au 2ème trimestre, compensant la pression sur les volumes internationaux et le ralentissement du MD-11

** TD Cowen ("acheter", PT: $313) s'attend à ce que les marges du deuxième semestre subissent la pression des coûts d'immobilisation du MD-11

** Jefferies ("acheter", PT: $326) voit des vents contraires bien définis au niveau des coûts au deuxième semestre, mais affirme que le deuxième trimestre est une preuve claire de ce que FDX peut fournir une fois les défis surmontés