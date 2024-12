FedEx: le projet de scission accueilli sans euphorie information fournie par Cercle Finance • 20/12/2024 à 16:50









(CercleFinance.com) - Après avoir gagné près de 7% en début de séance, l'action FedEx s'est retournée à la baisse vendredi matin, l'avertissement sur résultats lancé par la société de messagerie l'emportant sur l'annonce de la prochaine scission de son activité de fret aérien.



Une heure environ après l'ouverture, le titre lâche pas loin de 1%, alors que l'indice S&P 500 affiche au même moment un gain de l'ordre de 0,5%.



FedEx a annoncé hier soir avoir l'intention de se scinder en deux sociétés en se séparant de FedEx Freight, sa division de manutention de gros envois et de transport de marchandises, qui va être mise en Bourse à un horizon de 18 mois.



'Cela va permettre de créer de la valeur pour les actionnaires à moyen terme sachant que les activités d'expéditions sont mieux valorisées que celles ayant trait à la livraison de colis', commentent les analystes d'UBS.



'Notre valorisation par la somme des parties laisse entrevoir un potentiel significatif de création de valeur en ressortant à 348 dollars l'action', renchérissent les équipes de BofA.



A titre de comparaison, le titre FedEx a clôturé à un cours de l'ordre de 275 dollars hier soir.



Le groupe basé à Memphis (Tennessee) a toutefois revu à la baisse, à l'occasion de la publication de ses résultats trimestriels, son objectif de bénéfice par action (BPA) pour l'exercice en cours 2024/2025.



Celui-ci dit ne dit ne plus attendre qu'un profit annuel allant de 19 à 20 dollars par titre, contre une précédente prévision comprise entre 20 et 21 dollars.



Son chiffre d'affaires est quant à lui attendu sur une note stable par rapport à l'exercice 2023/2024, et non plus en une hausse inférieure à 5%.



Sur son deuxième trimestre fiscal, clos fin novembre, FedEx a vu son chiffre d'affaires se tasser à 22 milliards de dollars, contre 22,2 milliards de dollars un an plus tôt, tandis que son bénéfice net s'est amélioré de 3,99 à 4,05 milliards d'une année sur l'autre.





