FedEx Freight vise une croissance composée du chiffre d'affaires de 4 à 6 % à moyen terme

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

FedEx Freight a fixé mercredi un objectif de chiffre d'affaires à moyen terme de 4 à 6 % de croissance composée, avant la première journée des investisseurs du géant du transport routier de marchandises.

FedEx Freight, la branche transport de marchandises du géant de la livraison, sera séparée de FedEx FDX.N le 1er juin et deviendra une société distincte cotée en bourse