FedEx Freight lance une émission obligataire en vue de sa scission
information fournie par Zonebourse 23/01/2026 à 16:44

La filiale de fret routier du groupe américain amorce son autonomie financière par une levée de fonds sur le marché obligataire. Cette opération marque une étape décisive avant la séparation définitive de l'entité prévue pour l'été prochain.

FedEx Corp. a annoncé le lancement d'une offre privée de titres de créances prioritaires par sa filiale FedEx Freight Holding Company. Cette émission s'inscrit dans le cadre du financement de la scission programmée de l'activité de transport de fret routier en chargements partiels (LTL), qui inclut également les services FedEx Custom Critical.

La finalisation de cette séparation, qui donnera naissance à une nouvelle société cotée indépendante, est attendue pour le 1er juin 2026. L'émetteur prévoit de reverser le produit net de cette offre à la société mère en contrepartie du transfert d'actifs réalisé lors de la scission.

Ces obligations sont réservées aux investisseurs institutionnels qualifiés, conformément à la réglementation boursière américaine. Cette manoeuvre financière doit permettre à la nouvelle entité de disposer d'une structure de capital propre tout en indemnisant le groupe d'origine pour la contribution de ses actifs historiques.

Valeurs associées

FEDEX
304,140 USD NYSE -1,78%
