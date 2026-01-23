FedEx Freight lance une émission obligataire en vue de sa scission
information fournie par Zonebourse 23/01/2026 à 16:44
FedEx Corp. a annoncé le lancement d'une offre privée de titres de créances prioritaires par sa filiale FedEx Freight Holding Company. Cette émission s'inscrit dans le cadre du financement de la scission programmée de l'activité de transport de fret routier en chargements partiels (LTL), qui inclut également les services FedEx Custom Critical.
La finalisation de cette séparation, qui donnera naissance à une nouvelle société cotée indépendante, est attendue pour le 1er juin 2026. L'émetteur prévoit de reverser le produit net de cette offre à la société mère en contrepartie du transfert d'actifs réalisé lors de la scission.
Ces obligations sont réservées aux investisseurs institutionnels qualifiés, conformément à la réglementation boursière américaine. Cette manoeuvre financière doit permettre à la nouvelle entité de disposer d'une structure de capital propre tout en indemnisant le groupe d'origine pour la contribution de ses actifs historiques.
Valeurs associées
|304,140 USD
|NYSE
|-1,78%
A lire aussi
-
La Première ministre danoise Mette Frederiksen est en visite au Groenland vendredi pour exprimer son soutien à ses habitants après une semaine mouvementée qui a vu Donald Trump renoncer à ses menaces de s'emparer du territoire autonome danois et accepter de négocier. ... Lire la suite
-
A Gaza, après deux ans de guerre, la gestion des déchets reste compliquée, ils "constituent désormais une bombe à retardement pour la population", déclarait un porte-parole de la municipalité de Gaza.
-
Le moral des ménages américains s'est amélioré plus que prévu en janvier, montrent vendredi les résultats définitifs de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan. Son indice de confiance a progressé à 56,4 ce mois-ci après une première estimation à 54,0 ... Lire la suite
-
Dans une clinique en périphérie d'Hyderabad, Abdul Waheed exerce sans aucune autorisation légale. Ce médecin non qualifié fait partie de "plus de 600.000 faux médecins", selon l'Association médicale du Pakistan.
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer