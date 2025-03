FedEx: des objectifs annuels à nouveau abaissés information fournie par Cercle Finance • 21/03/2025 à 08:48









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle, FedEx révise ses prévisions pour l'exercice en cours, anticipant désormais un BPA ajusté de 18 à 18,60 dollars, et non plus de 19 à 20 dollars, ainsi que des revenus 'stables ou en légère baisse', et non plus 'globalement stables'.



'Nos perspectives révisées en matière de bénéfices reflètent la faiblesse et l'incertitude persistantes de l'économie industrielle américaine, qui limitent la demande pour nos services interentreprises', explique John Dietrich, le CFO du groupe de logistique.



Pour son troisième trimestre 2024-25, FedEx affiche un BPA ajusté de 4,51 dollars contre 3,86 dollars un an auparavant, avec une marge opérationnelle non-GAAP en amélioration de 0,6 point à 6,8% pour des revenus en hausse de 2% à 22,2 milliards.



'FedEx a amélioré sa rentabilité, tout en naviguant dans un environnement opérationnel très difficile, notamment une saison des fêtes sous pression et des événements météorologiques violents', commente son CEO Raj Subramaniam.





Valeurs associées FEDEX 246,250 USD NYSE -0,39%