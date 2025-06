FedEx: croissance de 12% du BPA au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 25/06/2025 à 08:00









(CercleFinance.com) - FedEx publie un BPA ajusté en croissance de 12% à 6,07 dollars au titre des trois derniers mois de son exercice 2025, avec une marge opérationnelle non-GAAP en amélioration de 0,6 point à 9,1% pour des revenus quasi stables à 22,2 milliards.



Sur l'ensemble de son exercice clos fin mai, le groupe de transport de fret a réalisé un BPA ajusté accru à 18,19 dollars, conformément à sa fourchette-cible de 18-18,60 dollars d'il y a trois mois, pour des revenus globalement atones à 87,9 milliards.



Fedex explique avoir réduit ses coûts structurels, ayant atteint son objectif DRIVE de 2,2 milliards de dollars d'économies fixé pour l'exercice écoulé, et vise encore un milliard de dollars d'économies de coûts pour celui qui commence.



Pour le trimestre en cours, le groupe de Memphis (Tennessee) table sur un BPA de 3,4 à quatre dollars (après exclusion des coûts liés aux mesures d'optimisation et à la scission de FedEx Freight), pour des revenus stables ou en hausse de 2%.





