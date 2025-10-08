FedEx chute après que J.P.Morgan l'ait rétrogradé à "neutre" et ait réduit son objectif de cours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
8 octobre -
** Les actions de FedEx FDX.N en baisse de 1,9 % à 237,6 $ avant le marché
** J.P.Morgan rétrograde l'action de "surpondérer" à "neutre" et réduit son objectif de cours de 284 $ à 274 $. ** Le coût élevé de la séparation du segment du fret et la récente sous-performance opérationnelle pèseront probablement
sur le multiple du LTL (Less-than-Truckload) après l'opération, selon la maison de courtage
** J.P.Morgan prévient également que les prévisions de bénéfice par action (BPA) pour l'ensemble de l'année pourraient être menacées, car elles supposent déjà une reprise des fondamentaux du fret qui ne s'est pas encore matérialisée.
** La note moyenne de 31 analystes est "acheter"; leur objectif de cours médian est de 271 $, selon les données de LSEG
** L'action a baissé de 13,8 % depuis le début de l'année
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer