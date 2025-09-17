FedEx chute après la rétrogradation d'Evercore à "en ligne"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 septembre - ** Evercore ISI rétrograde l'action de "surperformance" à "en ligne"; réduit les prévisions de 249 à 243 dollars

** La société de courtage indique que les bénéfices à court terme de l'entreprise devraient être affectés par le ralentissement de la production industrielle et la faiblesse des dépenses de consommation

** Ajoute que les bénéfices pourraient faire face à une pression supplémentaire en raison de la suppression des exemptions de minimis

** FDX devrait publier ses résultats du 1er trimestre jeudi après la clôture des marchés

** Dix-neuf des 31 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 9 comme "conservée" et 3 comme "vendue"; leur estimation médiane est de 268 $ - données compilées par LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a baissé d'environ 20 % depuis le début de l'année