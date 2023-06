Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

FedEx: baisse de 28% du BPA au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 21/06/2023 à 08:55

(CercleFinance.com) - FedEx a publié mardi soir, au titre de son dernier trimestre 2022-23, un BPA ajusté de 4,94 dollars, contre 6,87 dollars un an auparavant, avec une marge opérationnelle ajustée en retrait de 1,1 point à 8,1% pour des revenus de 21,9 milliards, en baisse de 10%.



'La solide clôture de l'exercice démontre les progrès significatifs réalisés par l'équipe de FedEx pour faire progresser notre transformation mondiale tout en s'adaptant à l'environnement dynamique de la demande', commente son CEO Raj Subramaniam.



'FedEx devient une organisation plus flexible, efficace et axée sur les données, car nous réduisons considérablement notre structure de coûts, améliorons notre rentabilité et fournissons un service exceptionnel à nos clients', poursuit-il.



Affichant sur l'exercice écoulé un BPA ajusté de 14,96 dollars et des revenus de 90,2 milliards, le logisticien anticipe un BPA ajusté entre 16,50 et 18,50 dollars, ainsi que des revenus stables ou en croissance 'dans le bas de la plage à un chiffre' pour 2023-24.