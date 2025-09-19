FedEx améliore sa rentabilité sur son premier trimestre
'La croissance de nos bénéfices souligne le succès de nos initiatives stratégiques, alors que nous adaptons notre réseau et réduisons nos coûts de service, tout en améliorant notre proposition de valeur et notre expérience client', commente son CEO Raj Subramaniam.
'Nos initiatives, associées à notre plateforme de données opérationnelles unique qui a permis de transporter quotidiennement 17 millions de colis sur notre réseau, nous met en bonne position pour créer de la valeur à long terme pour nos actionnaires', poursuit-il.
Pour l'ensemble de son exercice 2026, le groupe de logistique basé à Memphis (Tennessee) affirme anticiper un BPA ajusté d'éléments exceptionnels compris entre 17,20 et 19 USD, ainsi qu'une croissance de 4 à 6% de ses revenus.
FedEx précise en outre avoir achevé 500 MUSD de rachats d'actions au cours du trimestre écoulé, et que la scission prévue de sa division FedEx Freight en une nouvelle société cotée à New York devrait être exécutée d'ici juin 2026.
